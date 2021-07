De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft de Amerikaanse inlichtingendienst CIA en het Amerikaanse leger ervan beticht een moord op hem te beramen.

Tijdens een militaire ceremonie richtte Maduro vrijdag de blik op de bezoeken aan Colombia en Brazilië van CIA-directeur William Burns en admiraal Graig Faller, de commandant van Southcom, de legertak die bevoegd is voor Centraal- en Zuid-Amerika.

'Wat hebben ze gedaan? Onze bronnen in Colombia verzekeren ons (...) dat ze zijn gekomen om een plan voor te bereiden om een aanslag te plegen op mijn leven en dat van andere belangrijke politieke en militaire leiders', ging Maduro tekeer. 'Heeft president Joe Biden dit plan goedgekeurd? Ja of nee?', voegde hij zich af.

Maduro, die geen bewijzen voor zijn aantijgingen leverde, heeft het regelmatig over plannen voor een staatsgreep, een militaire invasie of een moord. Hij legt de verantwoordelijkheid bij de Verenigde Staten en hun regionale bondgenoten zoals Brazilië en Colombia, die zijn herverkiezing in 2018 niet erkend hebben.

Net als zijn voorganger Donald Trump beschouwt Biden de linkse Maduro niet als de legitieme president van Venezuela. Washington steunt de rechtse Juan Guaido als interimpresident. Al drie jaar voeren de VS een beleid van diplomatieke druk en economische sancties om Maduro van de macht te verdrijven, maar zonder succes.

Biden opteert wel voor een soepelere diplomatieke aanpak. Met de Europese Unie en Canada toonde hij zich bereid om de sancties te herzien indien er vooruitgang wordt geboekt in de onderhandelingen tussen de regering en de oppositie over 'geloofwaardige, inclusieve en transparante' verkiezingen.

