Maduro bereid tot vervroegde verkiezingen

Tijdens een bijeenkomst in de Venezolaanse hofdstad Caracas op zaterdag heeft president Nicolas Maduro aangekondigd dat hij bereid is in 2019 vervroegde parlementsverkiezingen te houden. Die zouden normaliter pas in 2020 plaatsvinden.

Ook op zaterdag heeft een divisiegeneraal van de luchtmacht gemeld dat hij de 'dictatoriale autoriteit' van Nicolas Maduro niet meer erkent en zich aan de zijde schaart van de zelf uitgeroepen president Juan Guaido.

'Ik informeer u dat ik de dictatoriale autoriteit van Nicolas Maduro niet meer erken en dat ik afgevaardigde Juan Guaido als president van Venezuela erken', zegt de officier die zich afficheert als directeur van de strategische planning bij de luchtmacht.

De verklaring kwam enkele uren voordat de oppositie weer de straat optrok om het opstappen van Maduro te eisen. In Caracas kwamen meer dan 100.000 mensen op straat.

Guaido zei hen dat 'verandering' in Venezuela 'zeer, zeer nabij' is en dat er de komende dagen humanitaire hulp zal aankomen, waarbij hij het leger vroeg die te laten passeren. Hij verwelkomde ook de ommezwaai van de luchtmachtgeneraal en voegde eraan toe: 'iedere functionaris die de zijde van de grondwet kiest is welkom'.

Vijf kilometer daarvandaan demonstreerden tienduizenden andere mensen om de twintigste verjaardag van de revolutie te vieren en hun steun aan Maduro uit te spreken.

Die is zaterdag voor het eerst sinds een veronderstelde drones-aanval op 6 augustus weer in het openbaar verschenen. Voor zijn aahang zei hij gewonnen te zijn voor vervroegde parlementsverkiezingen dit jaar, in plaats van reguliere verkiezingen in 2020.