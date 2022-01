In een vraaggesprek met de krant Le Parisien heeft de Franse president Emmanuel Macron dinsdag gezegd vastbesloten te zijn de ongevaccineerden tot op het einde te willen pesten door 'hen zoveel mogelijk de toegang tot activiteiten in het sociaal leven te beperken'.

'De niet-gevaccineerden, ik heb veel zin om hen te pesten. En we zullen dit ook tot op het bot blijven doen. Dat, dat is de strategie', aldus het Franse staatshoofd.

Hij benadrukte dat dringende operaties moeten worden uitgesteld omwille van een aantal mensen dat zich weigert te laten vaccineren. 'Dit is het beste argument voor de strategie van de regering. Hoe kunnen we dit in de kiem smoren? Door hen nog meer te irriteren. Ik ga ze niet in de gevangenis stoppen of ik ga ze niet met geweld laten inenten. Maar vanaf 15 januari kunt u ongevaccineerd niet meer op restaurant, geen koffie meer gaan drinken of niet meer naar het theater gaan', klonk het verder.

Vanuit politieke hoek komt er heel wat reactie op de uitspraken van Macron. De rechtspopulistische Marine Le Pen vindt dat de president hiermee 'de natie hardnekkig verdeelt' en van ongevaccineerden 'tweederangsburgers' maakt. De linkse partij LFI spreekt dan weer van een 'schrikwekkende uitspraak'.

