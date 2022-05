Macron vraagt Erdogan ‘soevereine keuze’ van Finland en Zweden voor NAVO te respecteren

De Franse president Emmanuel Macron heeft donderdag zijn Turkse tegenhanger Recep Tayyip Erdogan opgeroepen om de ‘soevereine keuze’ van Finland en Zweden om toe te treden tot de NAVO te respecteren. Hij hoopt dat er snel een oplossing gevonden wordt om het Turkse veto weg te nemen.

‘De president van de republiek heeft benadrukt dat het van belang is om de soevereine keuze van deze twee landen te respecteren. De keuze is het resultaat van een democratisch proces en een antwoord op de veranderingen in hun veiligheidssituatie’, aldus het Elysée na het gesprek tussen de twee leiders. ‘Hij hoopt dat de besprekingen om een oplossing te vinden voor het Turkse verzet tegen de kandidaturen snel worden verdergezet.’

De twee Scandinavische landen hebben hun lange traditie van neutraliteit gebroken en besloten zich aan te sluiten bij de NAVO, als reactie op het offensief van Rusland in Oekraïne. Maar Turkije dreigt hun toetreding tot het bondgenootschap, waarvoor unanimiteit tussen de leden nodig is, te blokkeren. Ankara beschuldigt de twee landen ervan onderdak te bieden aan Koerdische militanten van de PKK, de Koerdische Arbeiderspartij, en eist hun uitlevering. De PKK wordt door de Turkse overheid beschouwd als terroristische organisatie.

Turkije overweegt ook een nieuwe operatie tegen de Koerden in Noord-Syrië, wat tot nieuwe spanningen binnen de NAVO kan leiden. De Turkse en Franse leider spraken ook over de “dringende noodzaak om de export van graan uit Oekraïne mogelijk te maken’. Door de blokkage van het graan door de oorlog dreigt een wereldwijde voedselcrisis uit te breken.

Macron zal ‘in de komende dagen de contacten met relevante internationale actoren’ daarover verderzetten. Een optie is het installeren van een marinecorridor vanuit Odessa. Daarin kan Turkije een belangrijke rol spelen.

De twee presidenten hebben ook ‘hun bezorgdheid’ uitgesproken over de verslechterde situatie in Libië. Meer dan een decennium na de val van Moammar Kadhafi heeft Libië sinds begin maart twee rivaliserende regeringen, net als in de periode tussen 2014 en 2021. Een regering gevormd door voormalig minister van Binnenlandse Zaken Fathi Bachagha werd goedgekeurd door het parlement en zetelt in het oosten van het land. Die regering concurreert met een uitvoerende macht in Tripoli onder leiding van Abdalhamid Dbeibah en komt voort uit de door de VN gesponsorde politieke akkoorden.