Emmanuel Macron heeft de Franse presidentsverkiezingen gewonnen. Volgens de eerste prognoses, gebaseerd op een deel van de stemmen geteld, behaalde de uittredende president 58,5% van de stemmen. Zijn tegenstander in de tweede ronde, Marine Le Pen, kreeg 41,5% van de stemmen achter zich.

De 44-jarige Macron, leider van de liberale centrumpartij La République en Marche (LREM), mag zich dus vijf jaar langer bewoner van het Elysée noemen. Le Pen, aanvoerder van het uiterst rechtse en nationalistische Rassemblement National (RN), wist de afgelopen weken een grote kloof in de peilingen te verkleinen, maar ze moest zowel in de eerste ronde als in de tweede ronde toch duidelijk de duimen leggen voor Macron. Bijna 50 miljoen Fransen konden een stem uitbrengen, maar de opkomst lag zoals verwacht laag: Le Monde schrijft op basis van prognoses dat 28,2 procent van de stemgerechtigden thuis bleef. Het is ruim vijftig jaar geleden dat zo'n klein deel van de Fransen ging stemmen.

Het verschil tussen beide kandidaten is vandaag wel kleiner dan in 2017: toen haalde Macron 66,10% van de stemmen. Ook toen was dat tegen Le Pen. In de eerste ronde kreeg Macron 27,84 procent van de stemmen achter zijn naam, de 53-jarige Le Pen kon 23,15 procent van de kiezers overtuigen. De meeste verliezende kandidaten van de eerste ronde riepen op om in de tweede ronde voor Macron te stemmen of om niet voor Le Pen te stemmen. Enkel de extreemrechtse Eric Zemmour vroeg zijn kiezers om voor Le Pen te gaan.

'President van alle Fransen'

'Ik ben niet langer de kandidaat van één kamp, maar de president van iedereen.' Dat zei de herverkozen Franse president Emmanuel Macron zondag tijdens zijn overwinningsspeech op de Champ de Mars aan de Eiffeltoren in Parijs, waar hij omringd door kinderen en hand in hand met zijn vrouw Brigitte Macron kwam aangewandeld. Op de achtergrond klonk 'Ode aan de Vreugde' uit de Negende Symfonie van Beethoven, het Europese volkslied.

Macron vroeg zijn aanhangers om Marine Le Pen niet uit te jouwen: 'Nee, je hoeft niemand uit te jouwen. Vanaf het begin heb ik gevraagd om niet te fluiten. Want vanaf nu ben ik niet langer de kandidaat van één kamp, maar de president van allen'. Macron bedankte de kiezers die op hem stemden, 'niet om mijn ideeën te steunen maar om die van extreemrechts te blokkeren', zo zei hij, en hij voegde eraan toe dat hij zich 'ervan bewust was' dat deze stem hem bepaalde verplichtingen geeft voor de komende jaren.

De 44-jarige Macron, leider van de liberale centrumpartij La République en Marche (LREM), mag zich dus vijf jaar langer bewoner van het Elysée noemen. 'Na vijf jaar van veranderingen, moeilijke jaren, uitzonderlijke crisissen, heeft een meerderheid van onze bevolking mij opnieuw het vertrouwen geschonken voor de komende vijf jaar. Merci, merci. Ik wil alle Fransen bedanken voor het vertrouwen', zo zei Macron.

Emmanuel en Brigitte Macron © AFP

'De komende jaren zullen zeker moeilijk zijn, maar ze zullen historisch zijn, en we zullen ze samen moeten schrijven voor de komende generaties', aldus Macron. 'We zullen veeleisend en ambitieus moeten zijn. We hebben nog zoveel te doen, en de oorlog in Oekraïne herinnert ons eraan dat we ons in tragische tijden bevinden, waarin Frankrijk zijn weg moet vinden.'

'Klinkende overwinning'

Marine le Pen, die bij de Franse presidentsverkiezingen met 42,4% van de stemmen ruim de duimen moest leggen voor uittredend president Emmanuel Macron (57,6%), heeft haar score in een eerste reactie zondagavond 'een klinkende overwinning' genoemd.

'De uitslag is op zich een klinkende overwinning', zei zij vanuit haar verkiezingshoofdkwartier. 'Ik zal mij blijven inzetten voor Frankrijk en de Fransen (...) Ik zal deze strijd leiden', zo zei Le Pen. Ter vergelijking: in 2017 stonden beiden ook al tegenover elkaar in de tweede ronde en toen haalde Macron 66,10% van de stemmen. 'Dit resultaat is voor de Franse leiders en de Europese leiders de getuigenis van een groot wantrouwen van het Franse volk jegens hen', zo voegde de leider van het uiterst rechtse en nationalistische Rassemblement National (RN) er nog aan toe.

'Slechte president'

De extreemlinkse presidentskandidaat Jean-Luc Mélenchon van La France insoumise, die in de eerste ronde nipt de duimen moest leggen voor Marine Le Pen, vindt Emmanuel Macron 'de slechtste verkozen president van de Vijfde Republiek ('le plus mal élu des présidents de la Vème République'), maar tegelijkertijd is de nederlaag van Le Pen 'goed nieuws voor de eenheid van het volk'. Dat zei Mélenchon zondag na de verkiezingsoverwinning van Macron.

'Mevrouw Le Pen en de heer Macron hebben nauwelijks meer dan een derde van de geregistreerde kiezers kunnen begeesteren', aldus Mélenchon. Over de extreemrechtse Le Pen zei hij dat 'Frankrijk duidelijk geweigerd heeft haar het presidentschap toe te vertrouwen, en dat is zeer goed nieuws voor de eenheid van ons volk'. Jean-Luc Mélenchon werd derde in de eerste ronde met 21,95%, net achter Le Pen (23,15%). Macron behaalde toen 27,84%.

De rechts-radicale Eric Zemmour, die in de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen uitgeschakeld werd, heeft 'de nationalistische bewegingen opgeroepen zich te verenigen voor de parlementsverkiezingen'. Hij uitte zijn teleurstelling na de herverkiezing van Emmanuel Macron zondag.

Felicitaties

Europees Raadsvoorzitter Charles Michel en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen hebben zondagavond de Franse president Emmanuel Macron gefeliciteerd met zijn herverkiezing. 'We kunnen vijf jaar langer op Frankrijk rekenen', schreef Michel op Twitter.

'In deze onrustige tijden hebben we een sterk Europa nodig en een Frankrijk dat zich volledig inzet voor een meer soevereine en strategische Europese Unie', aldus nog Michel. Von der Leyen verklaarde op haar beurt 'verheugd' te zijn om 'onze excellente samenwerking' verder te zetten. 'Samen zullen we Frankrijk en Europa laten vooruitgaan', aldus nog de Commissievoorzitter.

Ook de Britse premier Boris Johnson was er op Twitter als de kippen bij om Macron te feliciteren. 'Frankrijk is een van onze naaste en belangrijkste bondgenoten. Ik kijk ernaar uit om verder samen te werken aan de vraagstukken die voor onze beide landen en de wereld van het grootste belang zijn', klinkt het.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz maakte op Twitter gewag van 'een sterk pro-Europees signaal. Ik verheug me erop om onze goede samenwerking voort te zetten', klonk het nog.

Ook de Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft zondag zijn Franse ambtsgenoot Emmanuel Macron gefeliciteerd met zijn herverkiezing. Hij noemde Macron 'een echte vriend van Oekraïne'.

'Ik wens hem succes in het belang van het (Franse) volk. Ik waardeer zijn steun en ik ben ervan overtuigd dat wij samen op weg zijn naar nieuwe gemeenschappelijke overwinningen. Op weg naar een sterk en verenigd Europa!', schreef Zelenski op Twitter. Macron en Zelenski hebben al verschillende gesprekken gevoerd sinds de Russische invasie in Oekraïne op 24 februari, en Frankrijk heeft voor minstens 100 miljoen euro aan wapens geleverd aan Oekraïne.

Belgische partijvoorzitters

Joachim Coens, voorzitter van CD&V, wenst Macron proficiat en succes. Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert spreekt van een knappe winst van Macron tegen extreemrechts. Ook Vooruit-voorzitter Conner Rousseau noemt de zege van Macron een belangrijke overwinning. Meyrem Almaci, voorzitter van Groen, lijkt eerder opgelucht. De democratische keuze heeft het gehaald. Maar lage opkomst en steeds kleinere marges, schrijft ze op Twitter. Aan Franstalige kant spreken de partijvoorzitters vooral van opluchting.

Het ergste is vermeden, tweette Paul Magnette, voorzitter van de Waalse socialisten. Laten we ons nu concentreren op de parlementsverkiezingen en de overwinning van verenigd links, voegde hij er nog aan toe. Het valt nog te bezien of de parlementsverkiezingen E. Macron de middelen bieden om zijn ambities te verwezenlijken, tweette Maxime Prevot, voorzitter van Les Engagés (voorheen cdH). Ook Rajae Maouane is opgelucht ondanks alles. De co-voorzitter van Ecolo zegt op Twitter zich zorgen te maken over extreemrechts dat blijft groeien.

Défi-voorzitter François De Smet noemt Macrons overwinning goed nieuws voor Frankrijk en Europa. Georges-Louis Bouchez, kopman van MR, noemt het zelfs goed nieuws voor België in een sterker Europa. Volgens hem wonnen zondagavond ook de waarden van de liberale democratie.

Raoul Hedebouw van PVDA/PTB ziet de toekomst minder rooskleurig in. Vanavond beginnen vijf nieuwe jaren van strijd tegen de president van de rijken en zijn programma van sociale afbraak, tweette de voorzitter. 'Hoewel extreemrechts verslagen is, heeft Macron ongelijk te denken dat zijn overwinning legitiem is.'

