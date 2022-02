De Franse president Emmanuel Macron heeft voor zijn reis naar Moskou getelefoneerd met de Amerikaanse president Joe Biden. Het Witte Huis deelde mee dat het in het gesprek zondag ging over het Oekraïense conflict. Duitsland is bereid om extra troepen naar de Baltische staten te sturen. Dat heeft de Duitse kanselier Olaf Scholz zondag verklaard, voor zijn vertrek naar Washington waar hij maandag de Amerikaanse president zal ontmoeten.

Biden en Macron bespraken de "aanhoudende diplomatieke inspanningen en afschrikkingsmaatregelen als reactie op de voortgezette militaire opbouw van Rusland aan de grenzen van Oekraïne". Ze bevestigden hun steun aan de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne.

Parijs deelde mee dat het gesprek een veertigtal minuten duurde. Macron reist maandag voor een ontmoeting met de Russische leider Vladimir Poetin naar Moskou. De twee staatshoofden voerden de voorbije dagen al drie crisisgesprekken via telefoon. Frankrijk is op dit moment voorzitter van de Europese Unie. Voor zijn bezoek aan het Kremlin stemde Macron de violen met bondskanselier Olaf Scholz, die maandag zijn eerste bezoek aan Biden brengt. Ook daar zal het Oekraïense conflict een belangrijke rol spelen.

In een telefoongesprek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken met zijn Franse ambtgenoot Jean-Yves Le Drian zondag stond ook het Oekraïense conflict centraal. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington deelde mee dat het onder meer ging over de "gemeenschappelijke inspanningen voor de versterking van de oostflank van de Navo".

Duitsland en Baltische staten

Duitsland is bereid om extra troepen naar de Baltische staten te sturen. Dat heeft de Duitse kanselier Olaf Scholz zondag verklaard, voor zijn vertrek naar Washington waar hij maandag de Amerikaanse president zal ontmoeten.

"We staan klaar om alles te doen wat nodig is" om de Duitse aanwezigheid in de NAVO-operaties in de Baltische landen te versterken, zo zei Scholz op de Duitse zender ARD. Duitsland leidt een NAVO-operatie in Litouwen, waar 500 Duitse soldaten zijn ontplooid. Later op de week zal de Duitse kanselier de leiders van de Baltische staten ontmoeten in Berlijn, en in de loop van de maand trekt hij naar Oekraïne en Rusland.

Scholz, die in december Angela Merkel opvolgde, herhaalde zondag ook dat Duitsland weigert wapens te leveren aan Oekraïne. Hij wees erop dat Duitsland al jaren de lijn aanhoudt om geen wapens te leveren in crisisgebieden. Het Westen vreest dat Rusland Oekraïne zal binnenvallen, omdat bij de grens zowat 100.000 Russische militairen zouden zijn gestationeerd. Rusland ontkent dat er dergelijke plannen zijn, maar eist wel veiligheidsgaranties. Zo wil het dat Oekraïne geen lid kan worden van de NAVO.

Biden en Macron bespraken de "aanhoudende diplomatieke inspanningen en afschrikkingsmaatregelen als reactie op de voortgezette militaire opbouw van Rusland aan de grenzen van Oekraïne". Ze bevestigden hun steun aan de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. Parijs deelde mee dat het gesprek een veertigtal minuten duurde. Macron reist maandag voor een ontmoeting met de Russische leider Vladimir Poetin naar Moskou. De twee staatshoofden voerden de voorbije dagen al drie crisisgesprekken via telefoon. Frankrijk is op dit moment voorzitter van de Europese Unie. Voor zijn bezoek aan het Kremlin stemde Macron de violen met bondskanselier Olaf Scholz, die maandag zijn eerste bezoek aan Biden brengt. Ook daar zal het Oekraïense conflict een belangrijke rol spelen. In een telefoongesprek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken met zijn Franse ambtgenoot Jean-Yves Le Drian zondag stond ook het Oekraïense conflict centraal. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington deelde mee dat het onder meer ging over de "gemeenschappelijke inspanningen voor de versterking van de oostflank van de Navo".Duitsland is bereid om extra troepen naar de Baltische staten te sturen. Dat heeft de Duitse kanselier Olaf Scholz zondag verklaard, voor zijn vertrek naar Washington waar hij maandag de Amerikaanse president zal ontmoeten. "We staan klaar om alles te doen wat nodig is" om de Duitse aanwezigheid in de NAVO-operaties in de Baltische landen te versterken, zo zei Scholz op de Duitse zender ARD. Duitsland leidt een NAVO-operatie in Litouwen, waar 500 Duitse soldaten zijn ontplooid. Later op de week zal de Duitse kanselier de leiders van de Baltische staten ontmoeten in Berlijn, en in de loop van de maand trekt hij naar Oekraïne en Rusland. Scholz, die in december Angela Merkel opvolgde, herhaalde zondag ook dat Duitsland weigert wapens te leveren aan Oekraïne. Hij wees erop dat Duitsland al jaren de lijn aanhoudt om geen wapens te leveren in crisisgebieden. Het Westen vreest dat Rusland Oekraïne zal binnenvallen, omdat bij de grens zowat 100.000 Russische militairen zouden zijn gestationeerd. Rusland ontkent dat er dergelijke plannen zijn, maar eist wel veiligheidsgaranties. Zo wil het dat Oekraïne geen lid kan worden van de NAVO.