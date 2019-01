Macron stelt 'extreem geweld' door gele hesjes aan de kaak

De opkomst voor de betogingen lag heel wat lager dan in november en december. De openbare omroep France Info sprak van bijeenkomsten gaande van tientallen mensen tot ruim 1.200 in steden en gemeenten verspreid over het land.

De politie zette ook in Beauvais en Montpellier traangas in. In het eerste weekend van acties in november trokken nog meer dan 280.000 "gilets jaunes" de straat op, die verscheidene wegen in Frankrijk blokkeerden uit protest tegen een verhoging van de taks op brandstof.

De Franse president Emmanuel Macron heeft 'extreem geweld' aan de kaak gesteld dat 'de Republiek aanvalt', tijdens de achtste actiedag van de 'gele hesjes' in Frankrijk, die uiteindelijk 50.000 mensen op de been bracht en gepaard ging met botsingen in verscheidene steden.

'Nogmaals is extreem geweld de Republiek komen aanvallen - haar bewakers, haar vertegenwoordigers, haar symbolen. Zij die deze daden plegen, vergeten het hart van ons burgerpact. Recht zal geschieden. Elkeen moet zich herpakken om het debat en de dialoog te laten geschieden', schreef de Franse president op Twitter.

Une fois encore, une extrême violence est venue attaquer la République - ses gardiens, ses représentants, ses symboles. Ceux qui commettent ces actes oublient le coeur de notre pacte civique. Justice sera faite. Chacun doit se ressaisir pour faire advenir le débat et le dialogue. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 5, 2019

Eerder had de woordvoerder van de Franse regering, Benjamin Griveaux, al van een aanval op de Republiek gesproken, nadat hij uit zijn kantoor geëvacueerd was omdat gele hesjes de binnenplaats van het gebouw met een bouwmachine waren binnengedrongen.

'Ik wordt niet geviseerd, maar wel de Republiek', door 'hen die de opstand willen, de regering willen omverwerpen', maar 'de Republiek houdt stand', zei de regeringswoordvoerder na zijn evacuatie. 'Het is onaanvaardbaar en ik hoop dat de daders aan de hand van de videobeelden geïdentificeerd en vervolgd kunnen worden, en dat ze heel heel zwaar veroordeeld worden. Wat ze vandaag kapotgemaakt hebben, (...) is een gebouw dat van de Fransen is', benadrukte Griveaux.