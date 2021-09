De Franse president Emmanuel Macron voert woensdag een gesprek met de Amerikaanse president Joe Biden over het open conflict tussen Parijs en Washington over het duikbotencontract met Australië, zo heeft de woordvoerder van de Franse regering, Gabriel Attali, gezegd.

Het telefoongesprek, waarvan het tijdstip niet meegedeeld werd, dient om 'de omstandigheden op te helderen' waarin het contract werd gesloten en om de voorwaarden van een relatie tussen de Verenigde Staten en een bondgenoot te verduidelijken, preciseerde Attali na de ministerraad.

Het Elysée herinnerde eraan dat het gesprek er 'op vraag van de president van de VS' komt.

Macron verwacht uitleg 'over de Amerikaanse keuze een Europese bondgenoot afzijdig te houden van structurele uitwisselingen over een samenwerking in de Indische en de Stille Oceaan', preciseerde het Franse presidentschap. 'We verwachten van onze bondgenoten dat ze erkennen dat het overleg dat had moeten gehouden worden, niet heeft plaatsgevonden en dat dit een vertrouwenskwestie stelt waaruit we nu samen de consequenties moeten trekken.'

Het Franse staatshoofd verwacht ook dat 'op deze basis een degelijk proces op gang komt, met een tijdsbepaling en op hoog niveau, waarmee de voorwaarden kunnen worden gesteld voor een herstel van het vertrouwen in daden en concrete maatregelen en niet alleen in woorden.'

Parijs blijft boos na de bekendmaking op 15 september van een nieuwe strategische alliantie tussen Australië, de VS, en Groot-Brittannië (AUKUS), die een megacontract voor de levering van Franse onderzeeërs aan Canberra torpedeerde.

