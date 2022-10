Macron roept Berlijn op tot Europese solidariteit

Duitsland moet zijn Europese ‘solidariteit’ tonen nu de energieprijzen door het dak gaan, zo heeft de Franse president, Emmanuel Macron, zondag verklaard. Hij waarschuwde voor mogelijke concurrentievervalsing door het omvangrijke steunplan van Berlijn voor gezinnen en bedrijven.

Macron lanceerde zijn boodschap in een interview dat maandag ook verschijnt in zakenkrant Les Echos. “We kunnen niet vasthouden aan nationale maatregelen. Dat zou tot verstoringen (van de markt, nvdr.) leiden op het Europese continent. Ons Europa staat, net als bij de COVID-crisis, voor het moment van de waarheid …. We moeten eensgezind en solidair handelen”, dixit het Franse staatshoofd.

Volgens critici speelt de regering van bondskanselier Olaf Scholz ‘cavalier seul’ met het steunplan van 200 miljard euro dat gezinnen en bedrijven moet ondersteunen in het licht van de torenhoge energieprijzen. Verschillende Europese landen voeren daarom de druk voor meer financiële solidariteit op. Volgens Macron bevindt Duitsland zich nu op ‘een punt waarbij het van model verandert’ en daarvan mag ‘het destabiliserend effect niet onderschat worden. ‘Als we coherent willen blijven, moeten we geen nationale strategieën invoeren, maar een Europese strategie’, klonk het.

Macron uitte voorts nog zijn vertrouwen in ‘de kracht van Frans-Duitse as’ en het vermogen van beide landen om een ambitieuze strategie uit te bouwen. Donderdag en vrijdag blazen de Europese leiders verzamelen in Brussel voor een top. Ze zullen er pogen een gemeenschappelijke strategie uit te werken om de hoge gas- en energieprijzen het hoofd te bieden.