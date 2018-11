Macron: 'Oude demonen en nieuwe ideologieën bedreigen de vrede'

'Laten we zweren dat we vrede boven alles zullen plaatsen, omdat we haar prijs en gewicht kennen. We weten wat het vraagt', zei de Franse president tijdens de herdenkingsplechtigheid voor 100 jaar Wapenstilstand in Parijs.

Een zeventigtal staatshoofden en regeringsleiders - onder wie premier Charles Michel, Amerikaans president Donald Trump en Russisch president Vladimir Poetin, zijn vandaag in Parijs voor de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Vandaag is het precies honderd jaar geleden dat de Wapenstilstand werd ondertekend.

De Franse president Macron waarschuwde er vandaag voor niet terug te keren naar 'de tragische loop van de geschiedenis' en 'de nalatenschap van de vrede waarvan we dachten dat ze verzegeld was met het bloed van onze voorouders, in gevaar te brengen'. 'Laten we opnieuw een eed afleggen onder naties, om de vrede boven alles te plaatsen, omdat we haar prijs kennen, haar gewicht kennen, en weten wat ze eist', riep hij zijn collega-staatshoofden op.

Hij spoorde zijn collega's ook aan om hun 'immense verantwoordelijkheid' te nemen om 'de wereld waar de vorige generaties van droomden, aan onze kinderen door te kunnen geven'. 'Samen kunnen we klimaatverandering, armoede, honger, ziekte en alle ongelijkheden de wereld uit helpen.'