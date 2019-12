De Franse president Emmanuel Macron heeft maandag in het Elysée de Russische president Vladimir Poetin, zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelensky en de Duitse bondskanselier Angela Merkel ontvangen in het kader van de Oekraïne-top.

De ontmoeting moet de vredesonderhandelingen reanimeren, in de hoop om eindelijk tot een oplossing te komen voor het conflict in het oosten van Oekraïne tussen het Oekraïense leger en de pro-Russische rebellen. Het is geleden van 2016 dat een Russische en Oekraïense president elkaar nog spraken. Dat gebeurde toen ook onder auspiciën van Duitsland en Frankrijk, binnen het zogenaamde Normandië-formaat. De oorlog tussen Oekraïne en de pro-Russische rebellen heeft sinds 2014 aan 13.000 mensen het leven gekost.

Het vredesproces bevond zich jarenlang op een dood spoor, maar sinds enkele maanden wordt er weer lichte vooruitgang geboekt. Zelensky had in april, na zijn verkiezing tot president, toelating gegeven voor een hervatting van de dialoog met Moskou. Die gesprekken hadden in september al geleid tot een grootschalige uitwisseling van gevangenen, in drie kleinere sectoren aan de frontlijn zijn er ondertussen troepen teruggetrokken en de Russen gaven vorige maand ook nog drie Oekraïense oorlogsbodems terug.