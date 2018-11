Macron herhaalt in Bundestag zijn pleidooi voor een sterker Europa

Dat zei hij in een toespraak voor de Duitse parlementsleden in de Bundestag in Berlijn.

Het is de taak van Europa, en van de Frans-Duitse as, zo klonk het, 'om de wereld niet in chaos te laten verglijden en haar te begeleiden op de weg naar vrede'. Om dat te bereiken, is volgens Macron 'een sterker, soevereiner Europa' nodig.

De Franse president is al langer voorstander van een Europees leger, een gemeenschappelijk migratiebeleid en een gemeenschappelijk budget voor de eurozone. 'Deze nieuwe stap jaagt ons angst aan, omdat eenieder zijn beslissingsmacht zal moeten delen, zijn buitenland-, migratie- of ontwikkelingsbeleid, een toenemend aandeel van zijn begroting en zelfs fiscale inkomsten', zo sprak Macron. 'Onze wereld bevindt zich op een kruispunt', vervolgde hij nog.

De strijd tegen het populisme is volgens hem nog niet gewonnen. 'We moeten aan een nieuw hoofdstuk beginnen', klonk het. 'Dat zijn we Europa verschuldigd.'

Het was de eerste toespraak van een Franse president in de Bundestag sinds Jacques Chirac in juni 2000.

Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel pleitte na de toespraak en haar ontmoeting met Macron voor een hervorming van de Europese Unie. De twee willen tijdens een Europese top op 13 en 14 december omvangrijke hervormingsvoorstellen voorleggen.