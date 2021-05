Het Europese sanctiebeleid tegen Rusland "heeft zijn limieten bereikt", zo heeft de Franse president Emmanuel Macron dinsdag vastgesteld na afloop van een Europese top in Brussel. Hij vindt dat de Europese Unie haar relatie met Moskou "grondig moet herdenken".

Volgens Macron volstaat het "reactieve" Europese beleid niet langer, en dringt zich een "een strategie op korte, middellange en lange termijn" ten aanzien van Rusland op. Het opstapelen van sancties rondom "bevroren situaties" is "geen doeltreffend beleid meer", concludeert het Franse staatshoofd.

Macron kreeg een vraag voor de voeten geworpen over de impact van de sancties tegen Wit-Rusland, na de afleiding van een passagiersvlucht naar Minsk om een dissident te arresteren. Of de doeltreffendheid van sancties tegen Rusland, die tot dusver niet hebben geleid tot de vrijlating van oppositieleider Aleksej Navalny. "Wat u zegt is zeer juist, maar welke maatregel zou u in gedachten hebben", zo antwoordde Macron. "Het is niet evident om te zeggen wat we dan moeten doen. Gaan we in die gevallen een gewapend conflict ontketenen?", stelde hij met een boutade.

De Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell moeten Macron en de andere leiders in de aanloop naar de EU-top van 24 en 25 juni een reeks beleidsopties voor de omgang met het Rusland van president Vladimir Poetin voorschotelen.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel pleitte er alvast voor om de diplomatieke kanalen met Moskou open te houden. "Mensen kunnen uiteenlopende meningen hebben en toch met elkaar spreken", zei de bondskanselier. Merkel begroette dat Poetin bereid is de Amerikaanse president Joe Biden te ontmoeten. "Maar onze Europese belangen kunnen we natuurlijk beter zelf in een gesprek met de Russische president naar voren brengen dan wanneer de Amerikaanse president dat doet."

Zo wil Merkel ook Wit-Russische afleiding van het passagiersvliegtuig aansnijden wanneer ze opnieuw met Poetin spreekt. Ze stipte wel aan dat de EU "geen definitieve vaststellingen" heeft over mogelijke Russische betrokkenheid bij het incident.

Poetin en Biden ontmoeten elkaar op 16 juni

De Amerikaanse president Joe Biden zal zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin op 16 juni ontmoeten in de Zwitserse stad Genève. Dat blijkt dinsdag uit mededelingen van het Witte Huis en van het Kremlin.

Het is de eerste ontmoeting tussen de twee leiders sinds Biden begin dit jaar de eed heeft afgelegd als president van de VS. Volgens Washington zal er tijdens de top gesproken worden over "het volledige scala van dringende kwesties", met als doel om de "voorspelbaarheid en stabiliteit in de Amerikaans-Russische relaties" te herstellen.

Volgens het Kremlin wordt er overleg gepleegd over bilaterale betrekkingen, strategische stabiliteit, regeling van regionale conflicten en samenwerking bij de bestrijding van pandemieën, zo meldt het Russische persbureau Tass. Eerder was al bekendgemaakt dat Biden vanaf 11 juni Europa zal bezoeken, voor overleg met onder meer de G7, de NAVO en de EU. Hij zal daardoor ook aanwezig zijn in België.

