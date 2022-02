De Franse president Emmanuel Macron heeft zondag een lang telefonisch gesprek gehad met de Russische president Vladimir Poetin over de crisis in Oekraïne. Beide wereldleiders zijn bereid om tot een staakt-het-vuren te komen in het oosten van Oekraïne. Dat meldt het Franse Elysée zondagmiddag.

De twee presidenten benadrukten de noodzaak om te blijven zoeken naar diplomatieke oplossingen voor de escalerende crisis in Oost-Oekraïne, zei het Russische Kremlin achteraf. Volgens het Elysée kwamen Poetin en Macron ook overeen om aan een wapenstilstand in Oost-Oekraïne te werken.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de twee landen, Jean-Yves Le Drian en Sergej Lavrov, komen de komende dagen samen om te werken aan een top op het hoogste niveau met Rusland, Oekraïne en enkele westerse bondgenoten. Het doel van zo'n top zou het vormen van een nieuwe veiligheidsorde in Europa moeten zijn.

De avond voordien had de Franse president ook al getelefoneerd met Zelenski. Die had aangegeven dat hij bereid blijft tot dialoog in het conflict met Rusland. Volgens het Elysée zou Zelenski ook beloofd hebben om niet te reageren op provocaties van pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne.

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) heeft voor maandag alvast een spoedbijeenkomst gepland over de gespannen situatie in Oekraïne, meldt Polen, dat momenteel voorzitter is van de OVSE.

Rusland heeft volgens westerse bronnen ongeveer 150.000 soldaten verzameld aan de grens met Oekraïne. Het land ontkent echter dat het zint op een invasie, zoals westerse leiders stellen. Intussen verslechtert de situatie aan de frontlinie tussen het Oekraïense regeringsleger en de pro-Russische separatisten die al jaren het oosten van het land controleren.

