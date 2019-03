Macron: 'Britten moeten met duidelijk voorstel komen voor de Europese top'

Londen moet nog voor de Europese top van volgende week donderdag en vrijdag met een duidelijk voorstel komen over hoe het nu verder moet met de brexit. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron vrijdag via zijn kabinet nog eens benadrukt. 'Zonder duidelijkheid is er geen oplossing.'