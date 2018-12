Macron belooft stijging van minimumloon met 100 euro

De Franse president Emmanuel Macron heeft beloofd dat het minimumloon met 100 euro per maand wordt opgetrokken. De maatregel zal de werkgevers niets kosten, zo zei hij maandagavond in een dertien minuten durende televisietoespraak over de eisen van de 'gele hesjes'. Macron liet ook weten een 'sociale en economische noodtoestand' te zullen afkondigen.