De militaire overgangsraad in Soedan wil dat de politieke partijen een 'onafhankelijke' persoon zoeken om premier te worden en een civiele regering vormen. Drie dagen na de afzetting van president Omar al-Bashir kamperen nog steeds duizenden Soedanezen voor het militair hoofdkwartier. Zij willen dat de overgangsraad de macht overdraagt aan een burgerregering.

De militaire raad lijkt te willen ingaan op de eisen van de manifestanten. De raad vroeg aan de verantwoordelijken van de verschillende politieke partijen om "het eens te worden over een onafhankelijke persoonlijkheid die premier zal worden en over een civiele regering". "We willen een civiele staat inrichten, gebaseerd op vrijheid, gerechtigheid en democratie", zei een van de leden van de overgangsraad, generaal Yasser al-Ata, tijdens een vergadering met de politieke partijen in Khartoem.

Eerder had het Soedanese ministerie van Buitenlandse Zaken de internationale gemeenschap opgeroepen om de overgangsraad te steunen, "met het doel te antwoorden op de wil van het Soedanese volk om een democratische transitie te realiseren". Het ministerie had eerder beklemtoond dat generaal Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, die de militaire overgangsraad leidt, zich geëngageerd heeft om een volledig civiele regering te installeren, zonder een tijdslijn daarvoor te geven.