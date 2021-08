De Afghaanse president Ashraf Ghani heeft zijn land voor Tadzjikistan verlaten, zo heeft persbureau Reuters zondag op gezag van een hoge ambtenaar van het ministerie van Binnnenlandse Zaken getwitterd. Ondertussen zijn de taliban Kaboel binnengetrokken, zo heeft de Amerikaanse nieuwszender CNN zondag gemeld.

De vroegere vicepresident Abdoellah Abdoellah heeft het vertrek van het huidige staatshoofd bevestigd. Het kabinet van de president zei 'omwille van veiligheidsredenen niets te kunnen zeggen' over de stap die Ghani heeft gezet, aldus de Qatarese nieuwszender al-Jazeera. Volgens de Britse openbare omroep BBC zou vicepresident Amroellah Saleh eveneens zijn land zijn 'ontvlucht.'

Ondertussen luidt het dat de fundamentalisten Kaboel zijn binnengegaan omdat de regeringstroepen in delen van de stad hun post hebben verlaten. De strijders willen vermijden dat er plunderingen zijn. De taliban hebben de bevolking opgeroepen niet bang te zijn van hen.

Volgens CNN zijn de radicale islamisten de stad 'vreedzaam" binnengetrokken. Her en der is er wel geweervuur, maar er zijn berichten over straatgevechten of Amerikaanse veiligheidstroepen die zich samentrekken om de opmars van de taliban tegen te gaan.

Ondertussen heeft het Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten dat het de taliban niet als de nieuwe wettige autoriteit van Afghanistan erkent, zo citeerde de Qatarese nieuwszender al-Jazeera het Russische staatspersbureau Ria Novosti. Ook was te horen dat het als weinig waarschijnlijk geldt dat de Afghaanse president Ashraf Ghani naar Rusland trekt nu hij zijn land heeft verlaten.

'Inclusieve islamitische regering'

Eerder op de dag deed Suhail Shaheen, een van de woordvoerders van de taliban, tegenover de BBC in grote lijnen uit de doeken hoe de taliban hun nieuwe machtspositie zouden invullen, twintig jaar nadat het talibanregime van de macht werd verdreven na de aanslagen van 11 september 2001.

'We willen een inclusieve islamitische regering. Dat betekent dat alle Afghanen vertegenwoordigd zullen worden', verzekerde Shaheen. 'We zullen er het er in de toekomst over hebben, wanneer de vreedzame machtsoverdracht heeft plaatsgevonden.'

De woordvoerder verzekerde ook dat internationale ambassades en hun werknemers niet het doelwit zouden worden en dat ze in het land mogen blijven.

'Er is geen enkel risico voor diplomaten of humanitaire organisaties. Ze kunnen allemaal blijven werken zoals ze tot op de dag van vandaag hebben gedaan. Er zal hen geen kwaad overkomen', aldus Shaheen.

Shaheen zei voorts nog dat de taliban 'een nieuw hoofdstuk' van tolerantie en vrede willen aanvatten.

NAVO: politieke oplossing is 'urgenter dan ooit' in Afghanistan

De NAVO heeft zondag gezegd dat het 'urgenter dan ooit' is een politieke oplossing voor het conflict in Afghanistan te vinden, nu de taliban aan de stadspoorten van Kaboel staan en klaar zijn om de macht over te nemen.

'We steunen de inspanningen van de Afghanen om een politieke oplossing voor het conflict te vinden, dat is nu urgenter dan ooit', zei een functionaris van de westerse militaire alliantie zondag tegen het Franse persbureau AFP. Het bondgenootschap 'volgt de evolutie van de situatie in Afghanistan constant', voegde hij eraan toe. 'Wij helpen de luchthaven van Kaboel te blijven functioneren opdat Afghanistan met de rest van de wereld verbonden blijft', aldus de functionaris. 'We handhaven ook onze diplomatieke aanwezigheid in Kaboel. De veiligheid van ons personeel is onze absolute prioriteit en we zullen indien nodig ons aan de situatie aanpassen.'

Johnson en Poetin willen spoedvergadering

Rusland is in overleg met andere landen om een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad bijeen te roepen, nu de taliban aan de poorten van de Afghaanse hoofdstad Kaboel staan. Dat heeft een vertegenwoordiger van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zondag gezegd.

'We werken eraan', verklaarde Zamir Kabulov aan Russische persagentschappen, eraan toevoegend dat de vergadering binnenkort zou moeten plaatsvinden. Rusland is een van de landen die van de taliban garanties hebben gekregen dat er niets met hun ambassades zou gebeuren. Daarom plant het ook geen evacuaties.

In het Verenigd Koninkrijk is premier Boris Johnson dan weer druk in de weer met een spoedvergadering van het parlement bijeen te roepen. Volgens het agentschap PA en de zender Sky News, die zich baseren op een bron bij Downing Street, vinden momenteel gesprekken plaats met Lindsay Hoyle, spreker van het Britse Lagerhuis, om een datum voor de spoedvergadering te prikken.

De vroegere vicepresident Abdoellah Abdoellah heeft het vertrek van het huidige staatshoofd bevestigd. Het kabinet van de president zei 'omwille van veiligheidsredenen niets te kunnen zeggen' over de stap die Ghani heeft gezet, aldus de Qatarese nieuwszender al-Jazeera. Volgens de Britse openbare omroep BBC zou vicepresident Amroellah Saleh eveneens zijn land zijn 'ontvlucht.'Ondertussen luidt het dat de fundamentalisten Kaboel zijn binnengegaan omdat de regeringstroepen in delen van de stad hun post hebben verlaten. De strijders willen vermijden dat er plunderingen zijn. De taliban hebben de bevolking opgeroepen niet bang te zijn van hen. Volgens CNN zijn de radicale islamisten de stad 'vreedzaam" binnengetrokken. Her en der is er wel geweervuur, maar er zijn berichten over straatgevechten of Amerikaanse veiligheidstroepen die zich samentrekken om de opmars van de taliban tegen te gaan. Ondertussen heeft het Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten dat het de taliban niet als de nieuwe wettige autoriteit van Afghanistan erkent, zo citeerde de Qatarese nieuwszender al-Jazeera het Russische staatspersbureau Ria Novosti. Ook was te horen dat het als weinig waarschijnlijk geldt dat de Afghaanse president Ashraf Ghani naar Rusland trekt nu hij zijn land heeft verlaten. Eerder op de dag deed Suhail Shaheen, een van de woordvoerders van de taliban, tegenover de BBC in grote lijnen uit de doeken hoe de taliban hun nieuwe machtspositie zouden invullen, twintig jaar nadat het talibanregime van de macht werd verdreven na de aanslagen van 11 september 2001. 'We willen een inclusieve islamitische regering. Dat betekent dat alle Afghanen vertegenwoordigd zullen worden', verzekerde Shaheen. 'We zullen er het er in de toekomst over hebben, wanneer de vreedzame machtsoverdracht heeft plaatsgevonden.' De woordvoerder verzekerde ook dat internationale ambassades en hun werknemers niet het doelwit zouden worden en dat ze in het land mogen blijven. 'Er is geen enkel risico voor diplomaten of humanitaire organisaties. Ze kunnen allemaal blijven werken zoals ze tot op de dag van vandaag hebben gedaan. Er zal hen geen kwaad overkomen', aldus Shaheen. Shaheen zei voorts nog dat de taliban 'een nieuw hoofdstuk' van tolerantie en vrede willen aanvatten.De NAVO heeft zondag gezegd dat het 'urgenter dan ooit' is een politieke oplossing voor het conflict in Afghanistan te vinden, nu de taliban aan de stadspoorten van Kaboel staan en klaar zijn om de macht over te nemen.'We steunen de inspanningen van de Afghanen om een politieke oplossing voor het conflict te vinden, dat is nu urgenter dan ooit', zei een functionaris van de westerse militaire alliantie zondag tegen het Franse persbureau AFP. Het bondgenootschap 'volgt de evolutie van de situatie in Afghanistan constant', voegde hij eraan toe. 'Wij helpen de luchthaven van Kaboel te blijven functioneren opdat Afghanistan met de rest van de wereld verbonden blijft', aldus de functionaris. 'We handhaven ook onze diplomatieke aanwezigheid in Kaboel. De veiligheid van ons personeel is onze absolute prioriteit en we zullen indien nodig ons aan de situatie aanpassen.'Rusland is in overleg met andere landen om een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad bijeen te roepen, nu de taliban aan de poorten van de Afghaanse hoofdstad Kaboel staan. Dat heeft een vertegenwoordiger van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zondag gezegd.'We werken eraan', verklaarde Zamir Kabulov aan Russische persagentschappen, eraan toevoegend dat de vergadering binnenkort zou moeten plaatsvinden. Rusland is een van de landen die van de taliban garanties hebben gekregen dat er niets met hun ambassades zou gebeuren. Daarom plant het ook geen evacuaties.In het Verenigd Koninkrijk is premier Boris Johnson dan weer druk in de weer met een spoedvergadering van het parlement bijeen te roepen. Volgens het agentschap PA en de zender Sky News, die zich baseren op een bron bij Downing Street, vinden momenteel gesprekken plaats met Lindsay Hoyle, spreker van het Britse Lagerhuis, om een datum voor de spoedvergadering te prikken.