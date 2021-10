De meest gezochte drugsbaas van Colombia, Dairo Antonio Usuga David, alias 'Otoniel', is gevat. Dat heeft de Colombiaanse regering bekendgemaakt.

Het leger en de politie konden de 50-jarige leider van de Clan del Golfo, de machtigste drugsclan van Colombia, zaterdagochtend oppakken in het noordwesten van het land, zo kondigde president Ivan Duque aan. De operatie was het resultaat van zeven jaar werk, zei legerbevelhebber Luis Fernando Navarro.

Volgens Duque gaat het om de zwaarste slag deze eeuw voor de drugssmokkelaars in zijn land. Hij vergeleek het met de uitschakeling van Pablo Escobar in 1993. Duque riep de overblijvende leden van de clan op om zich over te geven.

Usuga David wordt beschuldigd van verschillende misdaden, waaronder drugssmokkel, moord, ontvoering en afpersing. Hij stond ook op de 'most wanted'-lijst van de Amerikaanse autoriteiten, die een beloning van 5 miljoen dollar beloofden voor informatie die tot de arrestatie van de drugsbaron kon leiden.

Usuga David, geboren op 15 september 1971 in Neclocli, stond aan het hoofd van de Clan del Golfo sinds zijn broer Juan de Dios in 2012 tijdens een schermutseling met de politie om het leven kwam. De twee mannen hadden een crimineel netwerk gebouwd met vertakkingen in bijna 300 van de 1.102 gemeentes in Colombia.

Volgens de Colombiaanse autoriteiten reisde de clanleider enkel te voet of op de rug van een ezel, gebruikte hij geen telefoon en sliep hij nooit langer dan twee opeenvolgende nachten op dezelfde plaats.

Op 18-jarige leeftijd had 'Otoniel' zich aangesloten bij het Volksbevrijdingsleger (EPL) , een marxistische guerrillabeweging die de activiteiten staakte in 1991. Daarna sloot hij zich aan bij een extreemrechtse paramilitaire organisatie.

