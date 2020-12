De Slovaakse politie heeft dinsdag één van de rijkste en machtigste mannen van het land opgepakt in de zaak rond de moord op de 27-jarige journalist Jan Kuciak en zijn verloofde in februari 2018.

Jaroslav Hascak, die de financiële groep Penta beheert, geldt al meer dan twintig jaar als één van de machtigste en rijkste mannen in Slovakije. De nieuwssite waar Kuciak voor werkte, publiceerde een artikel waarin stond dat Hascak in het geheim een deal had gesloten met politici om bewijsmateriaal tegen hem verborgen te houden in ruil voor geld.

Hascak is nu opgepakt in de zaak rond de moord op Kuciak en zijn verloofde begin 2018. Tegen journalisten verklaarde Hascak dat hij niet weet waarvan hij precies wordt beschuldigd.

Penta is één van de voornaamste spelers op de vastgoedmarkten in Slovakije, Tsjechië en Polen. De groep bezit ook banken en financiële bedrijven in Tsjechië en Slovakije, belangrijke aandelen in Slovaakse en Tsjechische media, een ziektekostenverzekeraar en verschillende privéklinieken en poliklinieken. Daarnaast vallen ook nog apotheekketens en een ambulancedienst in Slovakije onder het bedrijf.

Jaroslav Hascak, die de financiële groep Penta beheert, geldt al meer dan twintig jaar als één van de machtigste en rijkste mannen in Slovakije. De nieuwssite waar Kuciak voor werkte, publiceerde een artikel waarin stond dat Hascak in het geheim een deal had gesloten met politici om bewijsmateriaal tegen hem verborgen te houden in ruil voor geld. Hascak is nu opgepakt in de zaak rond de moord op Kuciak en zijn verloofde begin 2018. Tegen journalisten verklaarde Hascak dat hij niet weet waarvan hij precies wordt beschuldigd. Penta is één van de voornaamste spelers op de vastgoedmarkten in Slovakije, Tsjechië en Polen. De groep bezit ook banken en financiële bedrijven in Tsjechië en Slovakije, belangrijke aandelen in Slovaakse en Tsjechische media, een ziektekostenverzekeraar en verschillende privéklinieken en poliklinieken. Daarnaast vallen ook nog apotheekketens en een ambulancedienst in Slovakije onder het bedrijf.