Een commerciële vlucht zal maandag Islamabad met Kaboel verbinden. Dat heeft een woordvoerder van de Pakistaanse luchtvaartmaatschappij PIA zaterdag aangekondigd. Het gaat om de eerste commerciële vlucht naar Afghanistan sinds de taliban er de macht namen.

'We beschikken over alle technische toelatingen voor de luchtoperaties', aldus Abdullah Hafeez Khan. 'Ons eerste commerciële toestel Airbus A320 zal in Islamabad opstijgen en in Kaboel landen op 13 september.'De luchtvaartmaatschappij ontving naar eigen zeggen tot dusver 73 aanvragen van 'geïnteresseerde passagiers'. Er zou veel vraag zijn bij hulporganisaties en journalisten die naar Kaboel willen gaan.