Peter Speetjens Freelancejournalist analyse

Maak kennis met Olavo de Carvalho, de Raspoetin van Brazilië

Wie is Olavo de Carvalho, de invloedrijke huisideoloog van de radicaal-rechtse Braziliaanse president Jair Bolsonaro? 'Hij is in wezen het gezicht van de Tea Party in Brazilië.'