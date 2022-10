Linkse Lula wint presidentsverkiezingen in Brazilië

In Brazilië heeft de linkse oud-president Luiz Inácio Lula da Silva de presidentsverkiezingen gewonnen met 50,84 procent van de stemmen, tegen 49,16 voor de huidige president Jair Bolsonaro. Dat heeft de kiescommissie gemeld op basis van de zo goed als definitieve resultaten.

De 77-jarige Lula haalde vier weken geleden ook al de meeste stemmen in de eerste ronde, maar zijn voorsprong op zijn rechts-populistische rivaal was minder groot dan de peilingen hadden voorspeld. De voormalige vakbondsman stond van 2003 tot 2010 al aan het hoofd van het grootste land van Latijns-Amerika, met 210 miljoen inwoners. Hij is de eerste democratisch gekozen president van Brazilië die een derde termijn mag uitzitten.

Lula zal het wel moeilijk krijgen om een links beleid te voeren. Zo deden Bolsonaro’s partij en zijn bondgenoten het erg goed bij de parlementsverkiezingen en heeft Brazilië dus een erg conservatief Congres. De voorbije kiescampagne vond plaats in een brutaal en gepolariseerd klimaat, waarbij de twee kemphanen elkaar geregeld verwijten naar het hoofd slingerden en het wemelde van fake news op sociale media. Bolsonaro uitte bovendien geregeld twijfels bij het kiessysteem en alludeerde erop dat hij mogelijk het resultaat niet zou erkennen. Sommige van zijn aanhangers riepen openlijk op tot een militaire coup.

Biden en Macron feliciteren Lula met kiesoverwinning

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn Braziliaanse collega Lula gefeliciteerd met diens overwinning bij de presidentsverkiezingen in Brazilië.

‘Ik feliciteer Luiz Inacio Lula da Silva met zijn verkiezing tot president van Brazilië na vrije, eerlijke en geloofwaardige verkiezingen’, aldus Biden in een verklaring. Hij voegde er nog aan toe dat hij ernaar uitkijkt ‘om de samenwerking tussen onze twee landen voort te zetten’.

Ook de Franse president Emmanuel Macron stuurde felicitaties uit. De verkiezing van Lula ‘opent een nieuwe bladzijde in de geschiedenis van Brazilië’, klonk het. ‘Samen zullen we onze krachten bundelen om de vele gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan en de vriendschapsband tussen onze twee landen te vernieuwen’, zei hij.

Ook Poetin wenst Lula geluk

Ook Vladimir Poetin heeft Lula gefeliciteerd met zijn overwinning. De Russische president hoopt ‘een constructieve samenwerking’ met hem te ontwikkelen, meldt het Kremlin maandag.

‘Gelieve mijn oprechte gelukwensen te aanvaarden. De resultaten van de verkiezingen hebben uw grote politieke gezag bevestigd. Ik hoop dat wij door gezamenlijke inspanningen zullen zorgen voor de verdere ontwikkeling van een constructieve Russisch-Braziliaanse samenwerking op alle gebieden’, aldus Poetin in een Telegram geadresseerd aan Lula.

Lula werd zondag verkozen en versloeg in een spannende tweestrijd de uittredende extreemrechtse leider Jair Bolsonaro, die er door critici van wordt beschuldigd het offensief van Moskou in Oekraïne onvoldoende te hebben veroordeeld. Rusland probeert al enkele jaren zijn betrekkingen met Latijns-Amerikaanse landen te verdiepen, met name met Brazilië, dat ook deel uitmaakt van de zogenaamde Brics-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika).