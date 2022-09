Lukoil-voorzitter omgekomen na ‘val uit ziekenhuisraam’ in Moskou

De 67-jarige Ravil Maganov, de voorzitter van de raad van bestuur van de Russische oliereus Lukoil, is donderdag overleden. Dat bevestigt het oliebedrijf in een verklaring.

Volgens Lukoil is de man gestorven na een ernstige ziekte. Enkele Russische media en het nieuwsagentschap Reuters berichten echter dat hij overleed nadat hij uit het raam van een ziekenhuis in Moskou was gevallen. ‘Deze ochtend viel Maganov uit het raam van zijn afdeling in het Centraal Klinisch Ziekenhuis. Hij overleed aan de opgelopen verwondingen’, aldus een anonieme bron aan het Russische persagentschap Interfax.

Ook het Amerikaanse nieuwsagentschap Reuters bericht over de dood van Maganov na een val uit het raam, op gezag van een ingewijde.

Lukoil zegt in een persbericht te betreuren aan te kondigen dat Maganov is overleden. Maganov werkte sinds 1993 bij de olieproducent. In 2020 werd hij voorzitter. Hij ‘draagde immens veel bij tot de ontwikkeling van niet alleen het bedrijf, maar van de volledige Russische olie- en gassector’, klinkt het. Het bedrijf roemt ook nog de managerskwaliteiten van de voorzitter, die daarvoor ‘vele nationale prijzen’ heeft gekregen.