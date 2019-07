Als we moeten afgaan op een evenement op Facebook, willen meer dan een miljoen mensen op 20 september Area 51 bestormen. De zwaarbewaakte militaire basis in de woestijn van Nevada werd in het verleden voor talrijke militaire tests gebruikt en volgens complottheoristen bevinden zich op de basis bewijzen van buitenaards leven.

Op het Facebookevenement 'Storm Area 51, they can't stop all of us' (bestorm Area 51, ze kunnen ons niet allemaal stoppen) telt al meer dan 1,061 miljoen aanwezigen, en nog eens meer dan 893.000 mensen zijn 'geïnteresseerd'.

'We ontmoeten elkaar aan de toeristische attractie Area 51 Alien Center en zullen van daaruit onze bestorming coördineren. Als we lopen zoals Naruto (een personage uit animereeks 'Naruto', red.) bewegen we sneller dan hun kogels. Laat ons die aliens bezichtigen', klinkt het op het evenement.

Waarschuwing

En hoewel het duidelijk om een grap gaat, lijkt er toch ongerustheid te bestaan bij het Amerikaanse leger. Zo waarschuwde woordvoerster van de Air Force Laura McAndrews enkele dagen geleden via The Washington Post dat 'Area 51 een open trainingscentrum is voor de Amerikaanse luchtmacht, en we willen iedereen ontmoedigen om in de zone te komen waar we gewapende Amerikaanse troepen trainen.'

'De U.S. Air Force staat altijd klaar om Amerika en haar bezittingen te beschermen', zei ze, zonder details te willen geven over hoe de VS hun militaire sites beschermen.

Mysterie

Area 51 is al decennialang het onderwerp van mysteries en intriges, met veel Amerikanen die geloven dat er bewijzen terug te vinden zijn van buitenaards leven. Zo werd aan de Amerikanen gezegd dat de basis helemaal niet bestond, wat pas in 2013 door de CIA officieel werd tegengesproken, toen ze documenten vrijgaf op vraag van de George Washington University.

In de documenten stond dat Area 51 een testsite is voor vliegtuigen, zonder enige vermelding van buitenaards leven, maar dat was niet genoeg om een einde te maken aan de mythes rond de site. Zo geloofden velen nog steeds dat op de site aliens en hun ruimteschepen verborgen zijn.

De CIA heeft sindsdien nog extra informatie vrijgegeven over de tests die werden uitgevoerd, waardoor heel wat alientheorieën werden tegengesproken. In 2017 echter bevestigde het Pentagon het bestaan van een overheidsprogramma van 22 miljoen dollar om 'abnormale ruimtevaartbedreigingen' (anomalous aerospace threats) te analyseren, wat de fantasie van de complottheoristen opnieuw op hol deed slaan.

Hoewel de site niet toegankelijk is voor het publiek, is errond wel een heuse toeristische industrie ontstaan, met musea, motels en restaurants in alienthema.