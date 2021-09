In veel steden overal ter wereld was de luchtkwaliteit sterk verbeterd in het afgelopen jaar door een daling van het verkeer door de coronamaatregelen. Wanneer de maatregelen weer versoepeld werden, verviel de luchtkwaliteit weer naar het niveau van voor de pandemie.

Dat zegt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) vrijdag.

Hoewel de uitstoot veroorzaakt door de mens achteruit ging, zorgden extreme weersomstandigheden die het gevolg zijn van de opwarming van de aarde voor een negatieve impact op de luchtkwaliteit. Het ging daarbij vooral om zand- en stofstormen en bosbranden, die zowel in Noord-Amerika als Europa en Siberië huishielden.

Op plaatsen waar er door de coronacrisis een uitgaansverbod werd ingesteld, ging de uitstoot van stikstofdioxide vorig jaar met 70 procent in vergelijking met het jaar voordien. De aanwezigheid van fijnstof daalde met 30 tot 40 procent, afhankelijk van de regio.

Fijnstof

Toch zijn er ook regio's waar de hoeveelheid fijnstof wel steeg ondanks de lockdowns. Dat is het geval in bepaalde Spaanse steden, die volgens experts te kampen hebben met vervuiling (aanwaaiend zand) vanuit Afrika en de verbranding van biomassa. De hoeveelheid stikstof daalde in die steden tussen de 25 en 60 procent.

De WMO verzamelde data van 63 steden in 25 landen in alle continenten in het rapport. België is daar niet bij.

De organisatie herhaalt ook nog dat het aantal overlijdens door luchtvervuiling gestegen is van 2,3 miljoen in 1990 tot 4,5 miljoen in 2019.

