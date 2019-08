De internationale luchthaven van Hongkong annuleert dinsdag alle vertrekkende vluchten die na 16.30 uur lokale tijd vertrekken, omdat manifestanten die betogen tegen de regering de luchthaven blokkeren.

De luchthavenautoriteit deelde mee dat alle vluchten die tegen 16.30 uur (10.30 uur Belgische tijd) niet ingecheckt waren niet konden vertrekken. Vluchten die op weg zijn naar de luchthaven kunnen wel landen. Vanop Brussels Airport vliegt Cathay Pacific Airways één keer per dag naar Hongkong, en die vlucht van 13.25 uur Belgische tijd werd geannuleerd. Vanop Schiphol vertrekt de geplande KLM-vlucht naar Hongkong van 17 uur zoals gepland, volgens een woordvoerder van de maatschappij. Een vlucht van Cathay Pacific naar de Aziatische stad vanuit Schiphol werd wel geannuleerd.

In de vertrekhal in Hongkong blokkeren honderden manifestanten de doorgang van reizigers naar de veiligheidscontrole en twee terminals. Ook maandag moesten al vluchten geannuleerd worden, en honderden gestrande passagiers moesten afgelopen nacht op de luchthaven doorbrengen.

In de aankomsthal verschenen dinsdag opnieuw duizenden betogers, om flyers uit te delen aan de toeristen over het politiegeweld.

Regeringsleider Carrie Lam waarschuwde dinsdag op een persconferentie dat geweld Hongkong in een "zeer onrustwekkende en gevaarlijke situatie" zal storten. "Het geweld van de afgelopen week doet me vrezen dat we deze gevaarlijke situatie bereikt hebben", zei ze met tranen in de ogen.

De officiële Chinese media noemden de manifestanten dinsdag 'gangsters'. Het Volksdagblad en de Global Times, beide spreekbuizen van de Communistische Partij van China, verspreidde video's waarop het lijkt dat gepantserde voertuigen troepen naar de Chinese stad Shenzhen brengen, gelegen aan de grens met Hongkong.

Het is al de vijfde dag op rij dat er op de luchthaven geprotesteerd wordt, waarmee de manifestanten de internationale aandacht voor hun verzuchtingen hopen te vergroten.

Het protest in Hongkong begon op 9 juni tegen een intussen opgeschorte wet waardoor criminelen uitgeleverd zouden kunnen worden aan China. Maar de betogers willen dat de wet definitief wordt begraven. Ook willen ze dat Carrie Lam verdwijnt, en dat haar opvolger verkozen wordt en niet door Peking aangeduid zoals dat gebruikelijk is.

De inwoners van Hongkong protesteren intussen eveneens tegen het geweld dat de politie tegen de manifestanten gebruikt. De Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN, Michelle Bachelet, heeft dinsdag haar bezorgdheid uitgesproken over het hardhandig optreden van de ordediensten tegen de protesten in Hongkong, en opgeroepen tot een onpartijdig onderzoek.