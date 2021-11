Op de luchthaven van Atlanta is zaterdag even paniek ontstaan nadat een vuurwapen van een passagier per ongeluk afging aan de bagagecontrole. Ook het vliegverkeer werd even stilgelegd.

In de paniek raakten drie mensen gewond. Twee van hen werden overgebracht naar het ziekenhuis.

Het incident speelde zich af op de Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. Het was er erg druk in aanloop naar Thanksgiving. Omstreeks 13.30 uur lokale tijd werd aan de bagagecontrole een 'verboden item' ontdekt, bevestigen de luchtvaartautoriteiten aan nieuwszender CNN. Toen een veiligheidsbeambte de rugzak verder wilde onderzoeken, greep de eigenaar in de zak en daarbij ging een vuurwapen af. 'De passagier sloeg op de vlucht, richting uitgang', aldus de luchtvaartautoriteiten, die beklemtonen dat het niet ging om een 'actieve schutter'.

Toenemend probleem

Maar het schot zorgde voor chaos en paniek op de luchthaven, aldus CNN. Heel wat mensen zetten het op een lopen. Even werd ook het vertrekkende vliegverkeer stilgelegd, maar intussen is de situatie weer normaal.

De politie van Atlanta is een onderzoek gestart naar het incident.

Steeds meer passagiers in de VS reizen met een geladen vuurwapen: de eerste tien maanden van dit jaar werden op luchthavens 4.650 vuurwapens in beslag genomen, bericht de Amerikaanse nieuwszender.

