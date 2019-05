De Britse premier Theresa May lijkt voorlopig niet van plan om op te stappen, ondanks de groeiende druk binnen haar regering en partij. Volgens bronnen in Downing Street kondigt ze woensdag alvast niets meer aan, berichten Britse media. Vraag is hoe lang ze die positie kan volhouden.

De hele middag al gonst het van de geruchten dat de Britse premier Theresa May moet opstappen. Haar poging om haar 'New deal' voor de brexit woensdagmiddag te verdedigen in het parlement, draaide uit op een fiasco. De belangrijkste ministers in haar regering verlieten het parlement en broedden volgens Britse media op een coup om de premier naar de uitgang te duwen.

Volgens onder meer The Guardian en de BBC zijn verschillende van May's ministers woedend over de ontwerpversie van de Withdrawal Agreement Bill, de wet die nodig is om de brexitdeal met de Europese Unie in Britse wetgeving om te zetten.

May beloofde dinsdag tijdens een toespraak verschillende toegevingen - onder meer een tweede brexitreferendum - om haar partijgenoten en de oppositie over de streep te krijgen, maar de premier zou in de ontwerptekst veel verder gaan dan aan de regeringstafel is afgesproken. Meteen riep een aantal ministers - onder meer minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt - haar bij zich om 'te spreken over haar toekomst'.

Tegelijkertijd vergaderde het machtige '1922 Committee' van de Conservatieve partij over een nieuwe motie van wantrouwen tegen May. Daar is een aanpassing van de partijregels voor nodig, want de Conservatieven moeten eigenlijk een jaar wachten vooraleer ze de partijleider opnieuw aan zo'n stemming onderwerpen. De vorige dateert van december vorig jaar.

Hoe dan ook lijkt Theresa May zelf niet van plan om op te stappen. Het gonsde van de geruchten dat ze later op de avond nog een verklaring zou afleggen, waarin ze op zijn minst een tijdspad voor haar vertrek zou aankondigen, maar dat doet ze niet, zeggen bronnen bij Downing Street 10.

De 'chief whip' van de partij, verantwoordelijk voor de partijdiscipline, zou tijdens de vergadering van het 1922 Committee gezegd hebben dat ze 'nergens heen gaat', bericht een journalist van Sky News.

De ministers die om een ontmoeting met de premier hadden gevraagd, kregen naar verluidt ook nul op het rekest. De vergadering van het 1922 Committee eindigde ook met een sisser. De Conservatieve partij raakt het niet eens over een eventuele aanpassing van de regels, en organiseerde er uiteindelijk ook geen stemming over, meldt The Guardian.

De voorzitter, Sir Graham Brady, zou Theresa May vrijdag wel ontmoeten. De twee spraken eerder al af om met elkaar te praten van zodra de Withdrawal Agreement Bill werd goedgekeurd, om de timing van haar ontslag te bespreken. Maar die ontmoeting wordt nu dus naar voren geschoven.

Vraag is hoe lang May haar positie nog volhoudt. Het Verenigd Koninkrijk houdt morgen Europese verkiezingen, en de peilingen voorspellen een gigantische nederlaag voor de Tories. 'Het gaat nu alleen nog maar om de choreografie en de timing', aldus een minister.