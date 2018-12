López Obrador legt eed af als nieuwe president Mexico

Vijf maanden na zijn verkiezingsoverwinning heeft Andrés Manuel López Obrador zaterdag de eed afgelegd als nieuwe Mexicaanse president. De 65-jarige linkse politicus neemt het ambt over van Enrique Peña Nieto. 'We zullen corruptie en straffeloosheid uitroeien', beloofde de president in een toespraak.