De Londense burgemeester Sadiq Khan, die al sinds 2016 aan de macht is, is herkozen. De Labour-politicus haalde het bij de lokale verkiezingen van Shaun Bailey, die kandidaat was voor de conservatieven van premier Boris Johnson. Dat maakte de kiescommissie zaterdagavond bekend.

'Bedankt Londen. Het is de absolute eer van mijn leven om de stad waar ik van hou nog drie jaar langer te dienen', schreef Khan op Twitter.

De vijftigjarige Khan volgde vijf jaar geleden Boris Johnson op. De twee politici zijn felle tegenstanders.

Een ambtstermijn in Londen duurt normaal gezien vier jaar, maar vanwege de coronapandemie is de vorige met een jaar verlengd, en de nieuwe met een jaar ingekort. Bij de stemming donderdag behaalde Khan 55 procent van de stemmen.

Voor Labour is de verkiezing van Khan in de grootste stad van het land een opsteker. Bij de lokale verkiezingen in Engeland leed Labour zware verliezen, wat tot een leiderschapscrisis heeft geleid.

'Bedankt Londen. Het is de absolute eer van mijn leven om de stad waar ik van hou nog drie jaar langer te dienen', schreef Khan op Twitter. De vijftigjarige Khan volgde vijf jaar geleden Boris Johnson op. De twee politici zijn felle tegenstanders. Een ambtstermijn in Londen duurt normaal gezien vier jaar, maar vanwege de coronapandemie is de vorige met een jaar verlengd, en de nieuwe met een jaar ingekort. Bij de stemming donderdag behaalde Khan 55 procent van de stemmen. Voor Labour is de verkiezing van Khan in de grootste stad van het land een opsteker. Bij de lokale verkiezingen in Engeland leed Labour zware verliezen, wat tot een leiderschapscrisis heeft geleid.