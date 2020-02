Het Verenigd Koninkrijk weigert een handelsakkoord met de Europese Unie te ondertekenen waarin staat dat het land bepaalde Europese regels moet respecteren na de brexit. Dat blijkt uit enkele fragmenten van een toespraak die premier Boris Johnson maandag zal houden.

'Een klein uur na de persconferentie van de Europese brexitonderhandelaar Michel Barnier in Brussel, plaatste ook Boris Johnson maandag zijn openingszet in de onderhandelingen over de toekomstige relaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. De Britse premier wil net als Barnier een ambitieus vrijhandelsakkoord, zei hij. 'We hebben onze keuze gemaakt: we willen een vrijhandelsakkoord, gelijkaardig aan dat tussen de EU en Canada', klonk het.

Dat verdrag laat nagenoeg volledig tariefvrije handel toe in goederen, al zijn er wel grenscontroles. Maar waar Barnier strenge voorwaarden koppelt aan dergelijk akkoord - een 'gelijk speelveld op lange termijn', met 'mechanismen die de hoogste normen op sociaal vlak, milieuvlak, staatssteun en fiscaliteit hooghouden' - wil Johnson zich niet op voorhand vastpinnen op het behoud van de Europese standaarden.

'Het Verenigd Koninkrijk zou niet verplicht mogen worden om Europese regels te accepteren', klonk het ferm, al benadrukte Johnson tegelijkertijd dat de Britten 'niet zullen meedoen aan een soort moordende race to the bottom'. 'We zijn niet van plan onze standaarden te verlagen nu we de EU hebben verlaten. We doen niet mee aan dumping', zei Johnson, waarna hij een reeks voorbeelden aanhaalde waar de Britten nu al hogere standaarden hebben dan veel Europese lidstaten.

'Het Verenigd Koninkrijk staat voor op de EU in zaken als ouderschapsverlof, flexibel werken en betaald moederschapsverlof. We hebben een hoger minimumloon dan alle Europese lidstaten, op drie na.' Ook de andere voorwaarde van Barnier - toegang voor Europese vissers tot Britse wateren, en vice versa - wil Johnson niet zonder slag of stoot inwilligen. 'Een akkoord over de visserij moet respecteren dat het Verenigd Koninkrijk een onafhankelijke kuststaat is, dat zijn eigen wateren controleert.'

De Britse premier denkt eerder aan jaarlijks terugkerende onderhandelingen over de Europese visquota, op basis van het recentste wetenschappelijke onderzoek, 'om te verzekeren dat de Britse viswateren in de eerste plaats voor de Britse boten zijn'. De eigenlijke onderhandelingen over de toekomstige relaties starten wellicht pas in maart, wanneer de Europese lidstaten het onderhandelingsmandaat van de Commissie zullen hebben goedgekeurd. Londen en Brussel hebben dan nog tot eind dit jaar om de nieuwe relatie uit te werken. Lukt dat niet, dan 'zullen we handel moeten drijven op basis van het bestaande brexitakkoord met de Europese Unie', speculeerde Johnson, al acht hij die mogelijkheid 'erg onwaarschijnlijk'.

Een handelsakkoord in de stijl van het CETA-verdrag met Canada laat sowieso nog wat onzekerheden open. Zo is de belangrijke dienstensector daar niet inbegrepen. Ook hoe eventuele handelsdisputen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk in de toekomst opgelost moeten worden, bestaat nog onduidelijkheid. Johnson wil een 'vlot en niet-hinderlijk mechanisme' om conflicten op te lossen, evenwel zonder dat het Europees Hof van Justitie nog een rol speelt, gaf hij een schot voor de boeg.

Intussen loopt Londen zich warm om handelsakkoorden te onderhandelen met andere landen, onder meer met de Verenigde Staten. 'Het Verenigd Koninkrijk zal spieren moeten gebruiken die het al tientallen jaren niet gebruikt heeft', zei Johnson, die 'een pleitbezorger van vrijhandel overal ter wereld' wil zijn. De Britten hebben een legertje onderhandelaars klaarstaan, zei hij, en zullen extra mensen aanwerven als dat nodig is.

