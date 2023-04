Londen voert sancties tegen Iraanse Revolutionaire Garde op

Het Verenigd Koninkrijk heeft maandag aangekondigd dat het zijn sancties de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) opvoert. De sancties werden opgelegd vanwege de ernstige schendingen van de mensenrechten in het land.

Londen heeft meer dan zeventig mensen en entiteiten toegevoegd aan de sanctielijst, meldt het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder hen zijn vier generaals van de Revolutionaire Garde en ook de organsatie zelf wordt ‘in zijn totaliteit’ gesanctioneerd, klinkt het. Zij kunnen niet langer naar het VK reizen en hun tegoeden worden bevroren. In totaal zijn er nu al sancties tegen 300 mensen en entiteiten in Iran.

‘Het Verenigd Koninkrijk en zijn internationale partners bevestigen vandaag opnieuw dat we onze ogen niet sluiten voor de brutale onderdrukking door het regime’, verklaart de Britse minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly. ‘We zullen een reeks maatregen nemen om het regime ter verantwoording te roepen voor zijn daden.’

De Revolutionaire Garde superviseert de paramilitaire Basij-militie, die een centrale rol speelt bij het onderdrukken van protesten in het land. De aanleiding voor de protesten was de dood van Mahsa (Jina) Amini op 16 september 2022 in politiehechtenis. De Iraans-Koerdische werd gearresteerd door de zogenaamde zedenpolitie wegens het overtreden van de in Iran geldende islamitische kledingvoorschriften