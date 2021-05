Dat heeft het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag bekendgemaakt. Het is de bedoeling om zo de 'beste en slimste' mensen naar het Verenigd Koninkrijk te halen.

De procedure voor het bekomen van een visum zal ook versneld worden voor de winnaars van enkele belangrijke categorieën van bijvoorbeeld de Golden Globes, Bafta's, Grammy's, Brit Awards en Tony Awards. Ook gelauwerde specialisten op het vlak van wetenschap en technologie zullen gebruik kunnen maken van de nieuwe regeling voor de 'Global Talent' visumprocedure.

'De winnaars van deze prijzen hebben in hun carrière het hoogste bereikt en zij hebben Groot-Brittannië heel wat te bieden', verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel. De nieuwe regels bieden hen de vrijheid om te werken 'in onze toonaangevende kunst-, wetenschaps-, muziek- en filmindustrieën', zegt ze. 'Het is precies daarom dat we een nieuw immigratiesysteem hebben ontwikkeld: de beste en slimste mensen aantrekken op basis van hun vaardigheden en talenten, niet op basis van hun achtergrond'.

De lijst van prijzen die in aanmerking komen voor de versnelde procedure, zal regelmatig herzien worden. (

De procedure voor het bekomen van een visum zal ook versneld worden voor de winnaars van enkele belangrijke categorieën van bijvoorbeeld de Golden Globes, Bafta's, Grammy's, Brit Awards en Tony Awards. Ook gelauwerde specialisten op het vlak van wetenschap en technologie zullen gebruik kunnen maken van de nieuwe regeling voor de 'Global Talent' visumprocedure. 'De winnaars van deze prijzen hebben in hun carrière het hoogste bereikt en zij hebben Groot-Brittannië heel wat te bieden', verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel. De nieuwe regels bieden hen de vrijheid om te werken 'in onze toonaangevende kunst-, wetenschaps-, muziek- en filmindustrieën', zegt ze. 'Het is precies daarom dat we een nieuw immigratiesysteem hebben ontwikkeld: de beste en slimste mensen aantrekken op basis van hun vaardigheden en talenten, niet op basis van hun achtergrond'. De lijst van prijzen die in aanmerking komen voor de versnelde procedure, zal regelmatig herzien worden. (