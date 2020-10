De Britse regering is ontgoocheld over de conclusies die de Europese leiders hebben aangenomen over de brexit-onderhandelingen. Daarin vragen ze het Verenigd Koninkrijk om "de nodige stappen" te zetten die tot een bilateraal handelsakkoord moeten leiden, maar de regering-Johnson zegt verrast te zijn wat zij een ongebruikelijke aanpak noemt.

De Europese leiders leggen de bal volledig in het Britse kamp. Ze zijn naar eigen zeggen bezorgd over het gebrek aan vooruitgang in de onderhandelingen en vragen de Britten te bewegen. In een reactie zegt David Frost ontgoocheld en verrast te zijn. Volgens hem is de EU niet langer bereid om intensief aan de realisatie van een akkoord te werken. Dat alle initiatieven nu van Britse zijde moeten komen, verbaast hem. 'Dit is een ongebruikelijke aanpak bij het voeren van een onderhandeling', zegt hij. Morgen/vrijdag zal premier Boris Johnson ten gronde reageren.

Op de top in Brussel onderbraken de leiders in de vooravond hun werkzaamheden om voorzitter Charles Michel en Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier de kans te geven de pers toe te spreken. 'We zijn vastbesloten een akkoord te bereiken, maar niet tegen elke prijs', vatte Michel het samen. Zowel op het vlak van eerlijke concurrentie ('level playing field'), regelgeving als visserij wil de Unie niet van haar basisprincipes afwijken.

'Wat visserij betreft, vragen wij een eerlijke verdeling van de quota', zei Barnier, die uitlegde dat Europese en Britse vissers de toegang tot elkaars wateren moeten kunnen behouden. De regering in Londen speelt het hard, 'maar tegelijk vraagt ze een gemakkelijke toegang tot onze markten voor haar eigen bedrijven', merkte Barnier op. 'Vrije en eerlijke concurrentie', daar gaat het om.

Barnier reist volgende week naar Londen om verder te onderhandelen en is bereid om tot het uiterste te gaan, 'tijdens de twee of drie weken die ons nog resten'.

De Europese leiders leggen de bal volledig in het Britse kamp. Ze zijn naar eigen zeggen bezorgd over het gebrek aan vooruitgang in de onderhandelingen en vragen de Britten te bewegen. In een reactie zegt David Frost ontgoocheld en verrast te zijn. Volgens hem is de EU niet langer bereid om intensief aan de realisatie van een akkoord te werken. Dat alle initiatieven nu van Britse zijde moeten komen, verbaast hem. 'Dit is een ongebruikelijke aanpak bij het voeren van een onderhandeling', zegt hij. Morgen/vrijdag zal premier Boris Johnson ten gronde reageren. Op de top in Brussel onderbraken de leiders in de vooravond hun werkzaamheden om voorzitter Charles Michel en Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier de kans te geven de pers toe te spreken. 'We zijn vastbesloten een akkoord te bereiken, maar niet tegen elke prijs', vatte Michel het samen. Zowel op het vlak van eerlijke concurrentie ('level playing field'), regelgeving als visserij wil de Unie niet van haar basisprincipes afwijken. 'Wat visserij betreft, vragen wij een eerlijke verdeling van de quota', zei Barnier, die uitlegde dat Europese en Britse vissers de toegang tot elkaars wateren moeten kunnen behouden. De regering in Londen speelt het hard, 'maar tegelijk vraagt ze een gemakkelijke toegang tot onze markten voor haar eigen bedrijven', merkte Barnier op. 'Vrije en eerlijke concurrentie', daar gaat het om. Barnier reist volgende week naar Londen om verder te onderhandelen en is bereid om tot het uiterste te gaan, 'tijdens de twee of drie weken die ons nog resten'.