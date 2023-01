Londen legt sancties op aan paramilitaire groepering in Iran

Het Verenigd Koninkrijk heeft beslist om extra sancties op te leggen aan Iran vanwege de ernstige schendingen van de mensenrechten in het land. De paramilitaire Basij-militie en verscheidene functionarissen van het Iraanse leiderschap zijn gesanctioneerd, zo heeft het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag bekendgemaakt.

‘Degenen aan wie vandaag sancties zijn opgelegd staan centraal in de brute onderdrukking van het Iraanse volk door het regime’, aldus minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly in een verklaring. ‘Het Verenigd Koninkrijk en zijn internationale partners wilden met de sancties een duidelijk signaal afgeven dat er geen schuilplaats is voor degenen die zich schuldig maken aan de ergste schendingen van de mensenrechten’.

De Basij-e Mostasafin is een paramilitaire eenheid in Iran. De militie, die na de islamitische revolutie van 1979 is opgericht en rekruteert bij jongeren, speelt een centrale rol bij het onderdrukken van protesten in het land. De militie maakt deel uit van de Revolutionaire Garde en zou enkele honderdduizenden aanhangers hebben die trouw zijn aan het systeem.

Naast de militie staat ook Kiumar’s Heydari op de Britse sanctielijst – hij is de commandant van de Iraanse grondtroepen. De EU heeft hem en de Basij-militie ook al sancties opgelegd.