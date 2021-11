De gesprekken tussen Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissie over het conflict over de visserijrechten in het Kanaal zullen dinsdag voortgezet worden. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron maandag verklaard.

Frankrijk zal voorlopig geen vergeldingsmaatregelen nemen. Eerder had het Elysée aangekondigd dat het zal bekijken of het al dan niet maatregelen zou nemen als de Britten tegen dinsdag geen gehoor geven aan de Franse eisen. Dat zal niet gebeuren, aangezien 'we tijdens onderhandelingen geen sancties gaan opleggen', aldus Macron. 'We zullen zien waar we morgen aan het eind van de dag staan', zei de Franse president in de marge van de COP26-klimaattop in Glasgow. 'De komende uren zijn belangrijk. Ik heb begrepen dat de Britten met andere voorstellen naar ons zullen komen.'

Het conflict sluimert al langer, maar barstte vorige week in alle hevigheid los. Frankrijk beschuldigt de Britse autoriteiten ervan te weinig licenties aan Franse vissers toe te kennen, waarmee ze een inbreuk plegen op het Europees-Britse handelsverdrag dat na de brexit gesloten werd.

De Britten werpen tegen dat ze wel degelijk licenties toekennen, maar enkel aan boten die kunnen bewijzen dat ze ook voor de brexit in Britse wateren visten. Volgens Frankrijk worden vier op de tien aanvragen van zijn vissers verworpen.

Frankrijk zal voorlopig geen vergeldingsmaatregelen nemen. Eerder had het Elysée aangekondigd dat het zal bekijken of het al dan niet maatregelen zou nemen als de Britten tegen dinsdag geen gehoor geven aan de Franse eisen. Dat zal niet gebeuren, aangezien 'we tijdens onderhandelingen geen sancties gaan opleggen', aldus Macron. 'We zullen zien waar we morgen aan het eind van de dag staan', zei de Franse president in de marge van de COP26-klimaattop in Glasgow. 'De komende uren zijn belangrijk. Ik heb begrepen dat de Britten met andere voorstellen naar ons zullen komen.' Het conflict sluimert al langer, maar barstte vorige week in alle hevigheid los. Frankrijk beschuldigt de Britse autoriteiten ervan te weinig licenties aan Franse vissers toe te kennen, waarmee ze een inbreuk plegen op het Europees-Britse handelsverdrag dat na de brexit gesloten werd. De Britten werpen tegen dat ze wel degelijk licenties toekennen, maar enkel aan boten die kunnen bewijzen dat ze ook voor de brexit in Britse wateren visten. Volgens Frankrijk worden vier op de tien aanvragen van zijn vissers verworpen.