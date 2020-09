De City of London, het historische en financiële hart van de Britse hoofdstad, gaat een onderzoek voeren naar sporen van haar koloniaal verleden en racisme in de stedelijke omgeving.

Aan het publiek wordt gevraagd om de komende drie maanden te signaleren welke straatnamen, naambordjes en standbeelden in hun ogen (mogelijk) problematisch zijn omdat ze bijvoorbeeld een link bevatten met "historische banden met slavernij en racisme in al zijn vormen". Ze kunnen ook signaleren welke maatregelen er volgens hen genomen moeten worden. Net als in heel wat andere Europese landen is in Groot-Brittannië in de marge van de Black Lives Matter-beweging - onder andere geïnspireerd door het overlijden in de VS van de zwarte George Floyd die door een blanke politieagent werd gedood - discussie ontstaan over dergelijke verwijzingen in het straatbeeld.

Verschillende belangrijke Britse organisaties zoals de Bank of England en Lloyds, dat slavenschepen verzekerde, hebben al hun excuses aangeboden voor hun twijfelachtige verleden. Daarnaast engageerden grote Britse banken zich om meer inspanningen te leveren op vlak van diversiteit. "Zoals heel wat andere plekken in het land zijn er in de stad Londen verschillende standbeelden en andere herkenningspunten die een link hebben met de vroegere slavenhandel en met racisme", luidt het in een communiqué van Caroline Addy, co-directrice van de bevoegde taskforce van de stad. "Het is belangrijk dat we dit verleden in alle openheid en eerlijkheid erkennen, en dat we goed nadenken over wat ermee moet gebeuren", aldus Addy.

Met de bevolkingsraadpleging, die online of via post verloopt, willen de stedelijke autoriteiten peilen naar de mening van het algemene publiek (inwoners, pendelaars, studenten en bezoekers), maar ook naar de opinie van bedrijven, culturele instellingen of politieke organisaties in de stad. De bijdragen worden verzameld door de taskforce, die uiteindelijk enkele aanbevelingen zal doen.

Aan het publiek wordt gevraagd om de komende drie maanden te signaleren welke straatnamen, naambordjes en standbeelden in hun ogen (mogelijk) problematisch zijn omdat ze bijvoorbeeld een link bevatten met "historische banden met slavernij en racisme in al zijn vormen". Ze kunnen ook signaleren welke maatregelen er volgens hen genomen moeten worden. Net als in heel wat andere Europese landen is in Groot-Brittannië in de marge van de Black Lives Matter-beweging - onder andere geïnspireerd door het overlijden in de VS van de zwarte George Floyd die door een blanke politieagent werd gedood - discussie ontstaan over dergelijke verwijzingen in het straatbeeld. Verschillende belangrijke Britse organisaties zoals de Bank of England en Lloyds, dat slavenschepen verzekerde, hebben al hun excuses aangeboden voor hun twijfelachtige verleden. Daarnaast engageerden grote Britse banken zich om meer inspanningen te leveren op vlak van diversiteit. "Zoals heel wat andere plekken in het land zijn er in de stad Londen verschillende standbeelden en andere herkenningspunten die een link hebben met de vroegere slavenhandel en met racisme", luidt het in een communiqué van Caroline Addy, co-directrice van de bevoegde taskforce van de stad. "Het is belangrijk dat we dit verleden in alle openheid en eerlijkheid erkennen, en dat we goed nadenken over wat ermee moet gebeuren", aldus Addy. Met de bevolkingsraadpleging, die online of via post verloopt, willen de stedelijke autoriteiten peilen naar de mening van het algemene publiek (inwoners, pendelaars, studenten en bezoekers), maar ook naar de opinie van bedrijven, culturele instellingen of politieke organisaties in de stad. De bijdragen worden verzameld door de taskforce, die uiteindelijk enkele aanbevelingen zal doen.