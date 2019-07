De burgeroorlog die sinds april in Libië woedt, lijkt muurvast te zitten. De huidige chaos kan een nieuwe voedingsbodem zijn voor extremistische moslimorganisaties. Intussen kunnen de duizenden vluchtelingen rond Tripoli geen kant op. Wat staat Europa te doen?

De wijk Ain Zara in Zuid-Tripoli is totaal verlaten. Uitgestorven, stoffige straten, verweesde woningen. Een onnatuurlijke stilte in de zinderende zon. De bewoners zijn op de vlucht geslagen voor de bommen van de zelfbenoemde veldmaarschalk Khalifa Haftar, wiens Libische Nationale Leger (LNA) sinds april een offensief is begonnen om de Libische hoofdstad onder controle te krijgen. Hij ontketende een burgeroorlog die al ruim duizend mensenlevens heeft gekost.

