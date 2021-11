Wit-Rusland werkt er actief aan om de migranten die vast zitten aan de grens met de EU, naar hun landen terug te doen keren. Dat zegt de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko. Volgens hem zijn de migranten echter 'koppig' en willen ze niet vertrekken.

'We zijn bereid, zoals we altijd al waren, om hen allen in vliegtuigen te zetten die hen naar huis brengen', zei de president volgens het staatsnieuwsagentschap Belta. 'Een actief werk is gaande om de mensen te overtuigen, "ga alstublieft naar huis", maar niemand wil terugkeren', zei hij.

Wit-Rusland wil geen conflict aan de grens met Polen door de migratiecrisis, zei de president ook. De EU bereidt momenteel sancties tegen Minsk voor. 'We willen geen enkel conflict aan onze grens, wil ik benadrukken. Dat zou voor ons absoluut schadelijk zijn', zei hij.

Loekasjenko beschuldigde Polen ervan de crisis 'nodig te hebben' vanwege 'interne problemen' en spanningen met de Europese partners.

