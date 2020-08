Terwijl er in Wit-Rusland al dagenlang massaal protest is tegen de autoritaire president Aleksandr Loekasjenko, zijn zondag voor het eerst mensen op straat gekomen om hun steun aan het staatshoofd te betuigen. Die heeft zijn aanhang ook zelf toegesproken.

Duizenden mensen bliezen op de middag verzamelen op het Onafhankelijkheidsplein. Ze riepen 'Voor Loekasjenko'. Naar schatting ging het om 3.000 mensen. 'Iedereen die het 'moederland' lief heeft en niet wil dat het land in twee kampen wordt opgesplitst, zou in Minsk moeten komen betogen', luidde de oproep van aanhangers van Loekasjenko om op straat te komen.

Volgens berichten in media zouden werknemers van de staat tot deelname zijn gedwongen. Op video's is te zien hoe buskolonnes op weg waren naar Minsk. Volgens het Russische staatspersbureau RIA-Novosti zijn veel betogers voor Loekasjenko voor geld naar de steunbetoging gekomen. Mannen zouden omgerekend ongeveer 10 euro hebben gekregen en vrouwen nog meer.

Loekasjenko woonde uiteindelijk de manifestatie bij en bedankte zijn aanhang om te komen. 'U bent hier gekomen om uw land, onafhankelijkheid en uw gezinnen te beschermen', zei het staatshoofd. 'Beste vrienden, ik heb jullie opgeroepen om naar hier te komen, niet alleen om me te verdedigen, maar omdat u voor het eerst in een kwarteeuw de onafhankelijkheid van uw land kan verdedigen.'

'Wit-Rusland zal als staat sterven als het ermee instemt een nieuwe verkiezing te houden', aldus Loekasjenko, die aanstipte dat de NAVO tot een nieuwe presidentsverkiezing oproept. Hij zei soldaten naar de westelijke grenzen te hebben gestuurd omdat 'de NAVO aan de poorten rukt'. Hij beklemtoonde de onafhankelijkheid van het land te zullen verdedigen en niet te zullen dat 'buitenlanders hier nieuwe verkiezingen houden'. Volgens RIA-Novosti beloofde hij dat als de Wit-Russen hervormingen willen, ze die zullen krijgen.

Duizenden mensen bliezen op de middag verzamelen op het Onafhankelijkheidsplein. Ze riepen 'Voor Loekasjenko'. Naar schatting ging het om 3.000 mensen. 'Iedereen die het 'moederland' lief heeft en niet wil dat het land in twee kampen wordt opgesplitst, zou in Minsk moeten komen betogen', luidde de oproep van aanhangers van Loekasjenko om op straat te komen. Volgens berichten in media zouden werknemers van de staat tot deelname zijn gedwongen. Op video's is te zien hoe buskolonnes op weg waren naar Minsk. Volgens het Russische staatspersbureau RIA-Novosti zijn veel betogers voor Loekasjenko voor geld naar de steunbetoging gekomen. Mannen zouden omgerekend ongeveer 10 euro hebben gekregen en vrouwen nog meer. Loekasjenko woonde uiteindelijk de manifestatie bij en bedankte zijn aanhang om te komen. 'U bent hier gekomen om uw land, onafhankelijkheid en uw gezinnen te beschermen', zei het staatshoofd. 'Beste vrienden, ik heb jullie opgeroepen om naar hier te komen, niet alleen om me te verdedigen, maar omdat u voor het eerst in een kwarteeuw de onafhankelijkheid van uw land kan verdedigen.''Wit-Rusland zal als staat sterven als het ermee instemt een nieuwe verkiezing te houden', aldus Loekasjenko, die aanstipte dat de NAVO tot een nieuwe presidentsverkiezing oproept. Hij zei soldaten naar de westelijke grenzen te hebben gestuurd omdat 'de NAVO aan de poorten rukt'. Hij beklemtoonde de onafhankelijkheid van het land te zullen verdedigen en niet te zullen dat 'buitenlanders hier nieuwe verkiezingen houden'. Volgens RIA-Novosti beloofde hij dat als de Wit-Russen hervormingen willen, ze die zullen krijgen.