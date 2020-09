De Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko is misschien iets te lang aan de macht gebleven als president, maar is naar eigen zeggen de enige die het land voorlopig kan beschermen. Dat stelt de omstreden Wit-Russische president in een interview met verschillende Russische staatsmedia, zoals de zender Rossiya-1

Het Russische staatspersagentschap Tass bericht over dat interview.

"Ja, misschien ik heb een beetje te lang gezeten" in het presidentschap, zei hij, geciteerd door Tass. "Maar inderdaad, enkel ik kan de Wit-Russen nu beschermen." Ondanks de golf van protesten tegen zijn bewind zal hij niet aftreden, benadrukte hij dinsdag. Loekasjenko zei dat zijn aanhangers worden aangevallen als hij opstapt. Loekasjenko sluit vervroegde verkiezingen niet uit, maar die kunnen er volgens hem enkel komen na een grondwetshervorming. "We zijn bereid om een grondwetshervorming te houden, en daarna sluit ik een vervroegde presidentsverkiezing niet uit", aldus Loekasjenko volgens de Russische staatsmedia.

Loekasjenko regeert sinds 1994 over Wit-Rusland en claimde de overwinning bij de omstreden presidentsverkiezingen van 9 augustus. Hij zou 80,10 procent van de stemmen hebben behaald, terwijl zijn uitdager Svetlana Tichanovskaja slechts 10,12 procent haalde.

Volgens de oppositie was er sprake van grootschalige fraude bij de stembusgang. Sinds de verkiezingen wordt in Wit-Rusland massaal gemanifesteerd tegen de president.

Loekasjenko wil niet met oppositie praten

De autoritaire staatsleider van Wit-Rusland, Aleksandr Loekasjenko, heeft geen zin in gesprekken met de Wit-Russische Coördinatieraad. "Dat is geen oppositie. Alles wat ze voorstelt, is een ramp voor Wit-Rusland en het Wit-Russische volk", zei de Wit-Russische president in een interview met verschillende Russische staatsmedia. Zijn tegenstanders willen de "banden met ons broederland Rusland verbreken". Hij wil daarentegen meer integratie met Moskou.

De oppositie wil via een Coördinatieraad een vreedzame wissel van de macht bereiken via dialoog. De vertegenwoordigers hebben de autoritaire leiding al meermaals aangeboden in gesprek te gaan. Het orgaan wil ook verderwerken met Rusland.

