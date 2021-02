De Wit-Russische leider Alexander Loekasjenko zit zes maanden na het begin van de massabetogingen tegen hem weer vast in het zadel. Er zal ooit een Wit-Rusland zonder hem zijn, zei Loekasjenko donderdag tot de Wit-Russische Volksverzameling in Minsk. Maar: 'Niet vandaag welteverstaan, niet morgen, niet overmorgen'.

De 'laatste dictator van Europa', zoals de jarenlange machthebber vaak bestempeld wordt, kondigde een nieuwe grondwet aan met minder volmachten voor de president, waarover het volk begin 2022 moet stemmen.

Loekasjenko werd steeds weer door buurland Rusland tot de hervormingen aangemaand. Het verarmde Wit-Rusland is economisch afhankelijk van de miljardenkredieten van Rusland. Politologen betwijfelen echter dat er echte veranderingen komen.

Op de tweedaagse bijeenkomst wordt ook over een nieuw vijfjarenplan beslist. De beelden van het gebeuren die op de Wit-Russische staatstelevisie te zien waren, herinnerden aan de Sovjetpartijdagen. Loekasjenko citeerde overigens de communistische revolutionair leider Lenin.

Na de urenlange toespraak kreeg hij een staande ovatie van de ongeveer 2.700 aanwezige afgevaardigden, die bijna allemaal zonder mondmasker dicht bij elkaar zaten.

Wit-Rusland zit sinds de presidentsverkiezingen van 9 augustus in een zware politieke crisis. Loekasjenko riep zich tot winnaar uit, maar de prodemocratische beweging beschouwt Svetlana Tichanovskaja als de echte winnaar. De Europese Unie erkent Loekasjenko niet meer als president. De verkiezing, die als grotendeels vervalst geldt, lokte in het hele land protestbetogingen uit met soms honderdduizenden deelnemers, tegen wie de veiligheidstroepen met harde hand optraden.

