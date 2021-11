Wit-Russisch president Alexandr Loekasjenko is het met Duits bondskanselier Angela Merkel eens geraakt om gesprekken te voeren met de Europese Unie (EU) over de migratiecrisis. Dat meldde het kabinet van Loekasjenko woensdag. Langs Duitse kant is er vooralsnog geen bevestiging.

De aankondiging komt er na al het tweede telefoongesprek deze week tussen Merkel en Loekasjenko. Die laatste wordt er door de EU van beschuldigd de migratiecrisis in zijn land aan de grens met Polen te hebben aangewakkerd, om ze te instrumentaliseren voor politieke doeleinden.

Loekasjenko wordt soms ook wel de laatste dictator van Europa genoemd. Geen enkele Europese lidstaat erkent hem als legitieme leider. Na de vervalste presidentsverkiezingen in Wit-Rusland in de zomer van 2020 en het gewelddadige neerslaan van opposanten begon de EU sancties te treffen tegen Minsk.

Maandag hadden Loekasjenko en Merkel al een eerste telefoongesprek dat zowat 50 minuten duurde. De Franse president Emmanuel Macron belde ondertussen met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin, die Loekasjenko steunt.

Eerder op woensdag had een Poolse regeringswoordvoerder Piotr Mueller het eerste gesprek tussen Loekasjenko en Merkel nog gehekeld als 'geen goede stap'. Het is 'op een bepaalde manier een aanvaarding van zijn verkiezing', zei hij. De Poolse vicepremier Jaroslaw Kaczynski zei dan weer dat het 'internationaliseren' van de kwestie noodzakelijk is, 'maar niet op een manier waarbij men boven onze hoofden praat'.

De aankondiging komt er na al het tweede telefoongesprek deze week tussen Merkel en Loekasjenko. Die laatste wordt er door de EU van beschuldigd de migratiecrisis in zijn land aan de grens met Polen te hebben aangewakkerd, om ze te instrumentaliseren voor politieke doeleinden. Loekasjenko wordt soms ook wel de laatste dictator van Europa genoemd. Geen enkele Europese lidstaat erkent hem als legitieme leider. Na de vervalste presidentsverkiezingen in Wit-Rusland in de zomer van 2020 en het gewelddadige neerslaan van opposanten begon de EU sancties te treffen tegen Minsk. Maandag hadden Loekasjenko en Merkel al een eerste telefoongesprek dat zowat 50 minuten duurde. De Franse president Emmanuel Macron belde ondertussen met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin, die Loekasjenko steunt. Eerder op woensdag had een Poolse regeringswoordvoerder Piotr Mueller het eerste gesprek tussen Loekasjenko en Merkel nog gehekeld als 'geen goede stap'. Het is 'op een bepaalde manier een aanvaarding van zijn verkiezing', zei hij. De Poolse vicepremier Jaroslaw Kaczynski zei dan weer dat het 'internationaliseren' van de kwestie noodzakelijk is, 'maar niet op een manier waarbij men boven onze hoofden praat'.