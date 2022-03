Binnen de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft woensdag een grote meerderheid de Russische aanval op Oekraïne veroordeeld en opgeroepen tot een einde van de aanval. 141 landen stemden voor en vijf landen tegen. Er waren ook 35 onthoudingen, onder meer van China en India. De vijf landen die tegenstemden zijn, behalve Rusland zelf, Wit-Rusland, Syrië, Noord-Korea en Eritrea.

Met deze stemming wilden de Westerse landen aantonen hoe geïsoleerd het Kremlin in dit conflict staat. Het was de eerste keer in jaren dat een buitengewone Algemene Vergadering werd samengeroepen, en de elfde keer in de meer dan 70-jarige geschiedenis van de VN. Een resolutie van de Algemene Vergadering van de VN heeft een eerder symbolische betekenis, anders dan een resolutie van de Veiligheidsraad die wel bindend is.

Voor de stemming hekelde de Oekraïense VN-ambassadeur, Sergij Kislitsija, de 'genocide' die Rusland in zijn land aan het uitvoeren is. 'Het is al duidelijk dat de Russische bedoeling niet enkel een bezetting is', aldus de ambassadeur op het einde van deze drie dagen durende buitengewone vergadering van het grootste VN-orgaan. Voor de ambassadeur is de opdracht van de internationale gemeenschap dan ook om Moskou te veroordelen. 'Rusland is gekomen om Oekraïne het bestaansrecht te ontnemen.'

Zijn Russische collega, Vasili Nebenzja nam het woord om op te roepen om niet voor de resolutie te stemmen. Hij herhaalde dat zijn land 'enkel' het conflict in de Donbass, in het oosten van Oekraïne, wil beëindigen. 'Onze doelen zullen bereikt worden', aldus de Russische ambassadeur, die het verder had over 'een militaire zelfverdedigingsoperatie'. Daarbij zouden geen burgerdoelwitten geviseerd worden.

Voor de Amerikaanse VN-ambassadeur, Linda Thomas-Greenfield vormt deze crisis de grootste uitdaging voor de volkerenorganisatie in de recente geschiedenis. 'Als de Verenigde Naties één doel hebben, dan is het oorlog vermijden', aldus Thomas-Greenfield.

Een resolutie wordt aangenomen als er een tweederdemeerderheid is, onthoudingen worden niet meegeteld. (Belga)