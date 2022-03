De VN-Veiligheidsraad komt vrijdag in New York in spoedzitting bijeen over de situatie in Oekraïne, op vraag van Londen. Dat melden diplomaten aan AFP. Bedoeling van de zitting is de gevolgen bestuderen van de Russische beschietingen op een Oekraïense kerncentrale.

In de nacht van donderdag op vrijdag had de Britse premier Boris Johnson opgeroepen tot zo'n spoedzitting, na het nieuws over de Russische beschietingen op Europa's grootste kerncentrale, in Zaporizja. Ook de Verenigde Staten, Frankrijk, Noorwegen, Ierland en Albanië hadden om de spoedzitting gevraagd. (Belga)