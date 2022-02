Russische artiesten en opiniemakers hebben in scherpe bewoordingen de invasie in Oekraïne bekritiseerd. Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerde mededeling van onder meer schrijvers, filmmakers, kunstenaars en mediafiguren.

'De oorlog die Rusland gestart heeft tegen Oekraïne is een schande. Het is onze schande, maar helaas zal de verantwoordelijkheid ervoor gedragen moeten worden door onze kinderen en door Russen die nog niet geboren zijn', staat in de verklaring. 'We willen niet dan onze kinderen leven in een agressor-staat', zo staat nog in de tekst. 'We roepen alle Russische burgers op om "nee" te zeggen tegen deze oorlog.'

De tekst is onder meer ondertekend door actrice Tsjoelpan Chamatova (bekend van de film 'Good Bye, Lenin!') en de auteur Dmitry Bykov. Ze stellen niet te geloven in Poetins bewering dat Oekraïne geleid wordt door nazi's. Ze beklemtonen ook dat Oekraïne geen bedreiging vormt voor Rusland. 'We vragen dat er een einde komt aan deze oorlog.'

'Dit is een politieke misdaad, die ook op die manier zal worden beschreven in de geschiedenisboeken', zegt ook schrijfster Lyudmila Ulitskaya. 'Oorlog na decennia van vrede was een catastrofe voor de mensheid.' Ulitskaya gelooft evenwel niet dat er veel openlijk protest zal ontstaan in de Russische samenleving. 'Onze samenleving bevindt zich in de diepste staat van apathie, neerslachtigheid en angst', stelt ze. Ze wijst daarbij naar de Russische machthebbers die elke vorm van protest willen onderdrukken. (Belga)