Nu het coronavirus voor onbepaalde duur wat op de achtergrond verdwijnt, wordt Europa volgens premier Alexander De Croo opnieuw geconfronteerd met het ondenkbare, met name een oorlog op het continent. De solidariteit die we in de pandemie hebben getoond, kan ons ook nu weer helpen, zei hij vrijdagmiddag in de marge van het Overlegcomité.

Het Overlegcomité besliste vrijdag om over te gaan naar code geel in de coronabarometer, waarmee de meeste maatregelen vanaf maandag wegvallen. Goed nieuws, maar de regeringsleiders zitten met gemengde gevoelens, gaven premier De Croo en de regionale regeringsleiders Rudi Vervoort, Pierre-Yves Jeholet en Oliver Paasch op de persconferentie aan. Terwijl Belgen hun vrijheid grotendeels herwinnen, dreigt het Oekraïense volk die door de Russische invasie te verliezen. Volgens De Croo kunnen we lessen trekken uit de coronapandemie om met de geopolitieke crisis om te gaan. 'De periode heeft ons geleerd dat als we voor elkaar zorgen en we solidariteit tonen, we de moeilijkste obstakels kunnen overwinnen. Dat is een belangrijke les, zeker op een moment als dit waarop we opnieuw geconfronteerd worden met het ondenkbare.'

De premier verzekerde dat de regering 'er alles aan zal doen om Europa en ons land veilig te kunnen houden'. 'Ons land is ingebed in een sterk partnerschap, de NAVO en de EU.' Het is volgens De Croo wel belangrijk om oog te hebben voor kinderen en jongeren, die zich vragen stellen bij de gruwel die ze in de media en op sociale media te zien krijgen. "Het is belangrijk als ouders dat we hen goed uitleggen wat de oorzaak is en dat we hier veilig zijn." De Croo had voor het Overlegcomité nog een overleg met de regeringsleiders van Polen, Slovakije en Moldavië, die geconfronteerd worden met enorme aantallen vluchtelingen uit Oekraïne. 'Ik heb hen toegezegd dat België hen zal blijven steunen', zei hij. 'Nieuwe ladingen humanitaire hulp uit België zijn op dit moment onderweg.' (Belga)