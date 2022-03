Naar schatting 3.500 personen - volgens een eerste raming van de Brusselse politie - verzamelden zondag om 13.00 uur op de Koning Albert II-laan in Brussel voor een steunmars met het Oekraïense volk. De manifestanten vertrokken een uur later richting van het Jean Reyplein.

De slogans op de borden waren zonneklaar: 'Stop the war', 'Europe, be brave, act now' of 'Close the skies', en vielen op in de massa, gekleurd met geelblauwe vlaggen van Oekraïne en van andere landen uit Oost-Europese. Mensen droegen gele bloemen met blauwe linten. 'Russen, ga naar huis!' scandeerde de menigte. 'Steun Oekraïne met alle mogelijke middelen', pleitte Yana Brovdiy, een van de organisatoren en lid van het comité Promote Ukraine. 'Oekraïners willen geen vluchtelingen worden in Europa. Ze willen zichzelf verdedigen en hun land behouden.'

In de steunmars stapten veel Oekraïense burgers mee, één van hen de 38-jarige Maria. 'Onze belangrijkste vraag is om het luchtruim te sluiten. Mijn ouders, die gepensioneerd zijn, werkten in een kerncentrale in het zuiden (Konstantinovka). Ze wonen nog altijd in de buurt. Mijn vader is ziek en kan het land niet verlaten. Er wordt momenteel gevreesd voor een gelijkaardige aanval als tegen de kerncentrale van Zaporizja, de grootste nucleaire centrale van Europa. Het is krankzinnig... Ik weet zeker dat als het luchtruim wordt gesloten, de oorlog snel kan afgelopen zijn', hoopt ze.

De kosmopolitische menigte telde ook Belgen. "Deze mensen alles zien verliezen, dorpshuizen die voor niets worden verwoest: het is ondraaglijk...", zegt Pierre Demaret, voormalig rector van de Université Libre de Bruxelles (ULB). 'Ik ben al heel lang niet meer gaan betogen. Toen ik 18 was, heb ik gedemonstreerd tegen de oorlog in Vietnam. Het brengt veel dingen naar boven voor onze gouden generatie. Voor het eerst in de geschiedenis van Europa naderden we een eeuw zonder oorlog. We bevinden ons op een keerpunt', zegt de oud-rector. 'Heel Europa zal herbewapenen. (...) Poetin lijkt geïsoleerd en heeft zichzelf steeds verder geïsoleerd, maar het risico op een sneeuwbaleffect is aanzienlijk', vreest hij.

