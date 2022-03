De Italiaanse oliemaatschappij Eni is van plan om zijn belang in de gaspijpleiding Blue Stream van de hand te doen. Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend. De beslissing heeft te maken met de Russische inval in Oekraïne.

Blue Stream loopt van Rusland naar Turkije via de Zwarte Zee. Eni bezit de helft van de pijpleiding, de andere helft is in handen van het Russische aardgasconcern Gazprom. Eni benadrukt voorts dat het maar een kleine aanwezigheid heeft in Rusland. Bestaande joint ventures met de Russische staatsoliemaatschappij Rosneft rond aardolie-exploratie in het Noordpoolgebied waren al bevroren na de internationale sancties in 2014, toen Rusland de Krim annexeerde van Oekraïne.

Niet lang na de aankondiging van Eni maakte ook de Amerikaanse oliereus ExxonMobil bekend dat hij zich progressief uit Rusland zou terugtrekken "als reactie op de recente gebeurtenissen". Het bedrijf baat in het land een groot olieveld uit in een consortium met Russische, Indiase en Japanse bedrijven (Sachalin-1). Verder zal ExxonMobil niet in nieuwe Russische projecten investeren, luidt het. De voorbije dagen kondigden ook onder meer olie- en gasbedrijven Shell, BP en Equinor aan dat ze uit Russische projecten zouden stappen.